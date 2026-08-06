Trump traite le candidat démocrate El-Sayed de « haineux des juifs » après sa victoire au Michigan

Le président américain Donald Trump a violemment attaqué Abdul El-Sayed, qui vient de remporter l’investiture démocrate pour le Sénat au Michigan, le qualifiant à plusieurs reprises de « haineux des juifs » et de « haineux d’Israël ».
Abdul El-Sayed a décroché mardi la nomination démocrate pour le Sénat du Michigan, malgré des millions de dollars dépensés en campagne par des groupes de lobbying pro-israéliens pour contrer sa candidature. Sa victoire a immédiatement provoqué une réaction du président Trump.
Sur ses réseaux, Donald Trump a répété à plusieurs reprises que le candidat était un « haineux des juifs » et un « haineux d’Israël », des formules martelées sans nuance dans un message d’attaque directe contre le nouveau favori démocrate dans cet État clé.
La primaire du Michigan s’était transformée en test de force entre la gauche du Parti démocrate et les organisations pro-israéliennes, qui avaient mobilisé des ressources financières considérables pour barrer la route à El-Sayed. Sa victoire malgré cette opposition marque une étape notable dans la recomposition du paysage politique démocrate.
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