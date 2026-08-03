USA – La représentante démocrate Marcy Kaptur hospitalisée après un accident de voiture à Toledo

La congresswoman de l’Ohio Marcy Kaptur a été transportée à l’hôpital dimanche après une collision impliquant deux véhicules à Toledo. Âgée de 80 ans, elle souffre de blessures sans danger pour sa vie.

Marcy Kaptur était passagère dans un véhicule qui se rendait à l’église lorsqu’un accident de la route l’a contrainte à une hospitalisation, dimanche, dans la ville de Toledo, dans l’Ohio. Son bureau a précisé que la représentante démocrate présentait des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

La police de Toledo a qualifié la collision de délit de fuite impliquant deux véhicules. Les autorités ont indiqué que l’élue était active et consciente au moment de leur intervention, sans donner davantage de détails sur les circonstances exactes du choc ni sur l’identité du second conducteur.

Kaptur, 80 ans, est l’une des doyennes du Congrès américain. Elle représente le nord-ouest de l’Ohio à la Chambre des représentants depuis 1983, ce qui en fait l’une des élues ayant siégé le plus longtemps dans l’histoire de cette institution.