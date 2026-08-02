Trump relance son fonds controversé de 1,8 milliard malgré l’opposition républicaine au Sénat

Après avoir déclaré le projet « mort », Donald Trump a annoncé vouloir ressusciter son fonds dit « anti-weaponization » de 1,8 milliard de dollars, tandis que la commission judiciaire du Sénat s’apprête à examiner la nomination de Todd Blanche au poste de procureur général.

La commission judiciaire du Sénat a programmé une réunion mardi prochain pour se pencher sur la nomination de Todd Blanche au poste de procureur général des États-Unis. Cette séance intervient dans un contexte tendu : la confirmation de Blanche est au point mort depuis plusieurs semaines, bloquée par un bras de fer entre la Maison-Blanche et deux sénateurs républicains sortants.

John Cornyn et Thom Tillis conditionnent leur soutien à l’obtention d’une garantie écrite que le département de la Justice n’instaurera pas le fonds controversé que Trump entend créer. Les deux élus refusent de valider la nomination tant que cette assurance ne leur sera pas fournie.

Le fonds en question, baptisé « anti-weaponization », est doté d’une enveloppe de 1,8 milliard de dollars. Trump l’avait lui-même qualifié de « mort » il y a peu, avant de faire volte-face et de promettre publiquement de le relancer, malgré l’hostilité affichée au sein de son propre camp au Sénat.