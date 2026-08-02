Un avion touristique s’écrase au Pérou, 13 morts au-dessus des lignes de Nazca

Un petit avion transportant des touristes s’est écrasé samedi au Pérou lors d’un survol des lignes de Nazca, tuant les 13 personnes à bord. Aucun survivant n’a été retrouvé.

L’appareil, qui avait décollé de l’aéroport de Pisco, s’est abîmé vers 13h00 heure locale (19h00 GMT) dans la région de Pueblo Viejo. Il transportait onze passagers et deux pilotes. La compagnie aérienne locale Aerodiana, à laquelle appartenait l’avion, n’a pas encore réagi publiquement.

« Compte tenu de la gravité de l’accident, il n’y a aucun survivant. Nous avons récupéré quatre corps jusqu’à présent », a déclaré le commandant de police Jorge Andrade, cité par l’AFP. L’identité des victimes et les causes du crash restent à ce stade inconnues.

Les lignes de Nazca constituent l’un des sites archéologiques les plus visités d’Amérique du Sud. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce désert du sud du Pérou abrite d’immenses géoglyphes tracés il y a environ 1 600 ans par la civilisation Nazca. Les survols en avion léger représentent le principal moyen d’observer ces figures depuis les airs.

La municipalité provinciale de Nasca a publié un communiqué exprimant sa « profonde tristesse » et ses « sincères condoléances aux familles des victimes ».

Ce drame n’est pas sans précédent au-dessus du site. En 2022, un autre petit avion touristique s’y était écrasé, faisant sept morts. En 2010, un accident similaire avait coûté la vie à six personnes. Ces incidents répétés alimentent les interrogations sur les conditions de sécurité des vols de tourisme à basse altitude dans cette zone.