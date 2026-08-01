Incendie en Gironde : 20 pompiers polynésiens s’envolent pour combattre les flammes

Une délégation de vingt pompiers polynésiens quitte Tahiti pour rejoindre les équipes mobilisées contre l’incendie en Gironde. Après une arrivée à Paris, les volontaires seront acheminés vers la région bordelaise afin de participer aux opérations de surveillance et de traitement des zones encore actives.

Chaque pompier emporte plus de 23 kilos d’équipements adaptés aux incendies urbains et aux feux de forêt. Certains membres de la délégation sont également formés à la conduite de camions spécialisés, notamment les véhicules utilisés pour intervenir en milieu naturel et sur des terrains difficiles.

Un renfort attendu par des équipes épuisées

Après plus d’une semaine de lutte, 42 000 hectares ont été ravagés et plusieurs points chauds restent sous surveillance. Si 188 000 des 220 000 personnes évacuées ont déjà pu rentrer chez elles, les pompiers présents depuis le début de la catastrophe ont besoin d’être relevés. L’arrivée des Polynésiens permettra donc de renforcer les effectifs et de répartir les interventions.

La commune de Papeete soutient cette mission tout en veillant à conserver suffisamment de personnels à Tahiti pour répondre à une éventuelle urgence locale. Ce déplacement exceptionnel illustre la solidarité entre les territoires français, mais permettra également aux pompiers polynésiens d’acquérir une expérience particulière face à un incendie d’une ampleur rarement observée dans l’Hexagone.