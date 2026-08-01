Tropicalia ne verra jamais le jour : l’immense serre tropicale du Pas-de-Calais abandonnée

Le projet Tropicalia, qui devait accueillir une immense serre tropicale touristique à Rang-du-Fliers et Verton, dans le Pas-de-Calais, est finalement abandonné. Imaginé comme l’un des principaux équipements de loisirs de la Côte d’Opale, le complexe devait maintenir toute l’année une température comprise entre 26 et 28 degrés sous un vaste dôme abritant oiseaux, papillons, poissons, reptiles et végétaux exotiques.

Présenté depuis plusieurs années, le projet avait pris une ampleur considérable. Les dernières estimations évoquaient une serre de 20 000 mètres carrés, un investissement proche de 90 millions d’euros, 800 places de stationnement et un objectif pouvant atteindre 600 000 visiteurs par an. Son financement restait toutefois à finaliser, malgré l’acquisition d’un terrain de 16 hectares en 2023.

Une victoire pour les opposants écologistes

Tropicalia était contesté par un important collectif d’associations environnementales et de défense des animaux. Ses opposants dénonçaient notamment l’artificialisation des sols, l’installation d’espèces tropicales sous un climat tempéré et la contradiction consistant à promouvoir la biodiversité au moyen d’un équipement touristique aussi imposant. Les promoteurs assuraient, à l’inverse, que la chaleur accumulée sous le dôme aurait été récupérée et réutilisée afin de limiter les besoins énergétiques.

Cet abandon referme un dossier emblématique des tensions entourant les grands projets touristiques. Tropicalia promettait des emplois, une nouvelle attractivité régionale et une fréquentation massive, mais son coût, son impact territorial et les difficultés entourant sa concrétisation ont progressivement fragilisé sa crédibilité. Après plusieurs reports et près d’une décennie d’annonces, la plus grande serre tropicale d’Europe restera donc à l’état de projet.