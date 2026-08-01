Nawat Itsaragrisil nommé patron de Miss Universe Eastern, 95 pays sous sa responsabilité

Nawat Itsaragrisil prend la direction de Miss Universe Eastern. L’organisation Miss Universe a annoncé sa nomination au poste de directeur général de cette structure régionale, qui regroupe 95 pays. Le dirigeant aura pour mission de piloter les activités de Miss Universe Eastern, de coordonner son développement et de renforcer la coopération entre les différentes équipes nationales. Il devra également superviser les relations avec les partenaires, les diffuseurs, les candidates et les responsables locaux du concours. Cette nomination élargit considérablement ses responsabilités. Nawat Itsaragrisil occupait jusqu’à présent le poste de vice-président de Miss Universe Asiana, où il participait déjà au développement des activités du concours sur le marché asiatique.

Une équipe dirigeante placée sous son autorité

Dans ses nouvelles fonctions, Nawat Itsaragrisil dirigera notamment Monil Hathi, nommé directeur général opérationnel, ainsi que Pavan Misra, responsable des ventes. Les trois dirigeants devront travailler ensemble pour coordonner les activités de Miss Universe Eastern dans l’ensemble des 95 pays concernés. Leur périmètre couvrira les relations avec les directeurs nationaux, les candidates, les clients, les partenaires commerciaux, les diffuseurs et les autres acteurs associés à la marque Miss Universe. L’organisation affirme vouloir disposer d’une direction unifiée, capable d’accélérer son expansion régionale tout en harmonisant son fonctionnement sur un territoire particulièrement vaste.

Nawat Itsaragrisil promet une nouvelle phase de développement

Après l’annonce de sa nomination, le nouveau directeur général a fait part de sa satisfaction et de ses ambitions pour Miss Universe Eastern : « Je suis profondément honoré et heureux d’occuper le poste de directeur général de Miss Universe Eastern. C’est une occasion passionnante de nous appuyer sur nos solides fondations et de travailler étroitement avec Monil Hathi, Pavan Misra, nos directeurs nationaux, nos partenaires et nos collègues dans les 95 pays. »

Nawat Itsaragrisil souhaite renforcer la collaboration entre les équipes et multiplier les opportunités proposées aux candidates comme aux partenaires du concours : « Ensemble, nous renforcerons notre coopération, créerons de nouvelles possibilités pour nos candidates et nos partenaires, et continuerons à faire progresser les valeurs et la vision mondiale de Miss Universe. Je suis impatient de conduire cette équipe talentueuse vers un nouveau chapitre de croissance et de réussite. »

Miss Universe Eastern veut accélérer son expansion internationale

La nouvelle direction devra désormais structurer les opérations de Miss Universe Eastern et consolider la présence du concours dans les pays placés sous sa responsabilité. L’organisation mise sur l’expérience de Nawat Itsaragrisil dans l’univers des concours de beauté internationaux. Sa connaissance du secteur, son réseau et son expérience de dirigeant doivent permettre d’améliorer la coordination entre les différentes délégations nationales.

Cette réorganisation doit aussi clarifier le partage des responsabilités au sein de Miss Universe Eastern. Monil Hathi restera chargé de la gestion quotidienne, tandis que Pavan Misra supervisera les activités commerciales. Nawat Itsaragrisil conservera la direction générale et la définition de la stratégie régionale. Avec cette nomination, Miss Universe confie donc une partie essentielle de son développement international à un dirigeant déjà bien installé dans l’industrie des concours de beauté. Son premier défi sera de réunir sous une même direction les équipes représentant 95 pays et de transformer cette vaste zone en un ensemble plus cohérent et plus efficace.