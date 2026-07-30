Accusé de violences sexuelles, Gérard Darmon privé de scène à Paris : sa pièce annulée en septembre

Gérard Darmon ne jouera pas au Théâtre des Nouveautés à Paris, la reprise de sa pièce Un château de cartes étant annulée en septembre. Cette décision, prise par les responsables du théâtre et la production, fait suite à des accusations de violences sexuelles portées contre l'acteur par neuf femmes. L'avenir du spectacle reste incertain.

Gérard Darmon ne remontera pas sur les planches du Théâtre des Nouveautés à la rentrée. Selon les informations du Parisien, les propriétaires de la salle et le producteur ont décidé d’annuler la reprise de la pièce Un château de cartes, dans laquelle le comédien de 78 ans devait partager l’affiche avec Isabelle Gélinas et Stéphan Wojtowicz.

Une reprise stoppée avant la rentrée

Le spectacle devait revenir à Paris en septembre, après une première série de représentations organisée à l’automne 2025 dans le même théâtre. La pièce, écrite par Hadrien Raccah et mise en scène par Serge Postigo, reposait sur les trois mêmes comédiens. Cette nouvelle exploitation parisienne devait prolonger le succès obtenu lors de la saison précédente. Elle n’aura finalement pas lieu. La décision ne vient pas directement de Gérard Darmon, mais des responsables du théâtre et de la production, qui ont préféré renoncer avant le lancement des représentations.

Les producteurs redoutent des perturbations

Les équipes de Pascal Legros Organisation ne veulent pas connaître une nouvelle crise comparable à celle vécue quelques mois plus tôt avec Patrick Bruel. La société possède le Théâtre des Nouveautés, où Gérard Darmon devait jouer, mais également le Théâtre Édouard-VII, où Patrick Bruel se produisait au printemps. Une représentation de la pièce de Patrick Bruel avait été interrompue par des militantes féministes le 27 mai. Les dernières dates parisiennes avaient ensuite été annulées. Le chanteur, visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, a été mis en examen en juin et conteste les accusations portées contre lui. La production de Un château de cartes a donc choisi de ne pas attendre d’éventuelles manifestations ou interruptions. Pour les responsables du spectacle, maintenir Gérard Darmon à l’affiche faisait courir le risque de voir la pièce perturbée, voire interrompue après son lancement.

Neuf femmes accusent Gérard Darmon

Gérard Darmon est mis en cause depuis novembre 2024 par neuf femmes ayant travaillé avec lui sur différents tournages. Elles l’accusent notamment d’insultes et d’humiliations à caractère sexiste, de propositions sexuelles et de contacts physiques non consentis. Les témoignages concernent des faits présumés qui se seraient produits dans un cadre professionnel. Plusieurs femmes occupaient des fonctions de techniciennes, maquilleuses, habilleuses ou assistantes. L’une d’elles avait notamment affirmé ne pas avoir été suffisamment protégée par sa production. Gérard Darmon a toujours contesté les comportements qui lui sont reprochés. Ces récits restent des accusations et ne constituent pas une condamnation judiciaire.

Un premier retrait au printemps

Cette annulation parisienne survient deux mois après une autre déprogrammation. Gérard Darmon devait présider le jury du Festival du premier film de La Ciotat en juin 2026. Face aux réactions provoquées par sa nomination, le comédien avait finalement renoncé à cette fonction. Les organisateurs avaient alors expliqué que cette décision avait été prise « afin de préserver la sérénité de la manifestation ». La présidence du jury avait ensuite été confiée à une autre personnalité.

L’avenir de la pièce reste incertain

La reprise de septembre au Théâtre des Nouveautés est désormais abandonnée. Aucune information n’a encore été communiquée sur un éventuel remplacement de Gérard Darmon, sur une nouvelle distribution ou sur un report du spectacle. Une tournée de Un château de cartes avait également été annoncée pour le début de l’année 2027. Son maintien, son adaptation ou son annulation n’ont pas été précisés. Pour Gérard Darmon, cette décision marque en tout cas un nouveau retrait professionnel après celui du Festival de La Ciotat.