Amy Winehouse : son père condamné à verser 963.851 livres aux deux amies qu’il accusait d’avoir vendu ses affaires

Mitch Winehouse, père d'Amy Winehouse, est condamné à verser 963 851 livres à Naomi Parry et Catriona Gourlay, accusées d'avoir vendu des effets personnels sans autorisation. La Haute Cour de Londres déboute ses accusations de dissimulation et critique sa conduite, amenant sa facture judiciaire à près de 2 millions de livres.

Mitch Winehouse a été condamné par la Haute Cour de Londres à verser près d’un million de livres à Naomi Parry et Catriona Gourlay, deux proches de sa fille Amy Winehouse. Il avait engagé une procédure contre elles en les accusant d’avoir vendu des effets personnels de la chanteuse sans son autorisation et d’avoir dissimulé leur participation aux enchères. La justice britannique avait rejeté l’intégralité de ses demandes en avril. Une nouvelle décision rendue mercredi 29 juillet fixe désormais les premières sommes qu’il devra payer pour couvrir les frais de défense engagés par les deux femmes.

963 851 livres à payer sous deux semaines

Mitch Winehouse doit verser 569 330 livres à Naomi Parry, ancienne styliste et amie proche d’Amy Winehouse, ainsi que 394 521 livres à Catriona Gourlay, qui comptait également parmi les intimes de la chanteuse. Le montant total atteint précisément 963 851 livres. Ces versements provisoires devront être effectués dans un délai de deux semaines. Ils correspondent à une partie des frais d’avocats supportés par les deux femmes pour se défendre pendant plusieurs années. En avril, les dépenses judiciaires de Naomi Parry étaient déjà estimées à 715 361 livres, tandis que celles de Catriona Gourlay atteignaient 487 132 livres. Leur facture cumulée dépassait donc 1,2 million de livres et pourrait encore évoluer lors de son évaluation définitive.

Un procès engagé autour de 141 objets

Mitch Winehouse avait saisi la justice en qualité d’administrateur de la succession de sa fille. Il contestait la vente de 141 objets liés à la vie et à la carrière d’Amy Winehouse lors de deux séries d’enchères organisées par Julien’s Auctions à Los Angeles, en novembre 2021 puis en mai 2023. Naomi Parry avait vendu 56 objets pour un montant brut de 878 000 dollars. Catriona Gourlay avait proposé 85 pièces, adjugées pour un total de 344 000 dollars. Les deux femmes affirmaient que ces biens leur appartenaient ou leur avaient été offerts directement par Amy Winehouse durant les années où elles partageaient son quotidien. Le père de la chanteuse réclamait plus de 730 000 livres. Il soutenait que les objets appartenaient en réalité à la succession d’Amy Winehouse et que ses deux amies n’avaient donc pas le droit de les vendre à leur profit.

La robe du dernier concert vendue 243 200 dollars

Les biens contestés comprenaient des robes de scène, des chaussures, des sacs à main, des bijoux, des lunettes, du maquillage et plusieurs souvenirs personnels. Parmi les pièces les plus précieuses figurait une minirobe en soie portée par Amy Winehouse lors de son dernier concert à Belgrade, en juin 2011. Conçue par Naomi Parry, cette robe avait été adjugée 243 200 dollars. Un sac Moschino rouge en forme de cœur avait atteint 204 800 dollars, tandis qu’une robe Dolce & Gabbana ornée de feuilles dorées avait été vendue 150 000 dollars. Les objets proposés par Catriona Gourlay comprenaient notamment une robe Adidas portée sur scène, des bottes associées à l’époque de l’album Frank, des accessoires Fendi, des boucles d’oreilles et plusieurs paires de ballerines.

La justice écarte toute dissimulation

Mitch Winehouse assurait ne pas avoir été informé de la présence des objets appartenant aux deux femmes dans les ventes. Il les accusait d’avoir volontairement caché leurs intentions afin de conserver le produit des enchères. La juge Sarah Clarke KC a rejeté cette version. Elle a estimé que Mitch Winehouse connaissait depuis le début le projet de vente et qu’il avait disposé de suffisamment d’informations pour identifier les objets proposés par Naomi Parry et Catriona Gourlay. Après avoir examiné chaque pièce, les photographies, les échanges de messages et les témoignages, la Haute Cour a conclu qu’une grande partie des objets avait bien appartenu aux deux femmes ou leur avait été offerte par Amy Winehouse. Aucun comportement frauduleux ou dissimulé n’a été retenu contre elles.

Une procédure jugée agressive et injustifiée

Dans sa décision sur les frais, Sarah Clarke KC a sévèrement critiqué la manière dont le père d’Amy Winehouse avait conduit le procès. Elle a estimé qu’il avait choisi d’engager une action « intrinsèquement faible », poursuivie de façon agressive jusqu’à son terme, tout en formulant des accusations graves et infondées. Selon la juge, ces accusations ont porté atteinte à la réputation, à la carrière, à la sécurité financière et à la santé des deux femmes. Elle a également considéré que Mitch Winehouse avait transformé volontairement le dossier en une procédure longue et extrêmement coûteuse afin de les pousser à accepter un accord financier conforme à ses exigences. La magistrate a relevé qu’il avait cherché à étendre ses demandes tardivement, contribuant à prolonger le procès de trois journées supplémentaires. Elle lui a aussi reproché d’avoir donné une importante publicité à ses accusations alors que la presse assistait aux audiences.

Des frais accordés au niveau le plus défavorable

Mitch Winehouse devra régler les dépenses judiciaires des deux femmes sur une base dite indemnitaire. Cette modalité permet généralement aux parties gagnantes de récupérer une part plus importante de leurs frais que dans une procédure classique. Une telle décision est habituellement prise lorsque la conduite de la partie perdante est considérée comme particulièrement déraisonnable. Naomi Parry et Catriona Gourlay étaient, selon la juge, pleinement en droit de défendre jusqu’au bout leur honnêteté et leur réputation face à des accusations publiques de dissimulation et de malhonnêteté.

Une affaire qui pourrait lui coûter plus de deux millions de livres

Aux sommes dues aux deux amies d’Amy Winehouse s’ajoutent les propres frais de justice de Mitch Winehouse, évalués à au moins 950 000 livres. Entre ses dépenses personnelles et les versements provisoires ordonnés par la Haute Cour, la procédure lui coûte déjà près de 1,92 million de livres. La facture pourrait dépasser deux millions de livres lorsque les frais définitifs de Naomi Parry et Catriona Gourlay auront été intégralement calculés. Amy Winehouse est morte le 23 juillet 2011 à son domicile de Camden, à Londres, à l’âge de 27 ans. L’enquête avait conclu à une intoxication accidentelle à l’alcool. Décédée sans testament, la chanteuse avait laissé une succession transmise à ses parents, Mitch et Janis Winehouse.