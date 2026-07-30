Mort de Kavinsky : il voulait Billie Eilish aux JO et ne connaissait pas les chansons d’Angèle

Kavinsky, retrouvé mort à Paris, a marqué les Jeux olympiques de 2024 avec une performance mémorable de Nightcall aux côtés d'Angèle et Phoenix. Malgré des préparatifs précipités, le public a salué leur prestation, qui a battu des records sur Shazam, et a été suivie d’une sortie officielle du morceau, ravivant l'intérêt pour l'artiste.

La mort de Kavinsky, retrouvé sans vie mardi à son domicile parisien, fait ressurgir l’une de ses dernières apparitions devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Le 11 août 2024, le musicien français avait interprété Nightcall avec Angèle et Phoenix lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris. Une prestation devenue mondiale, mais qui avait été préparée dans l’urgence et avec une autre chanteuse en tête.

Phoenix l’appelle seulement quelques semaines avant les JO

Kavinsky n’avait pas été associé au projet dès le départ. En février 2025, l’artiste avait raconté avoir été contacté par Thomas Mars, le chanteur de Phoenix, seulement deux ou trois semaines avant la cérémonie. « J’ai fait un remplacement aux JO », avait-il expliqué. Thomas Mars lui avait alors proposé de rejoindre Phoenix au Stade de France et lui avait demandé quelle voix féminine il souhaitait entendre sur cette nouvelle version de Nightcall. Les artistes ont dû organiser la prestation et préparer les arrangements dans un délai particulièrement court.

Billie Eilish était le premier choix de Kavinsky

Le nom immédiatement avancé par Kavinsky était celui de Billie Eilish. Le Français savait que la chanteuse américaine appréciait particulièrement Nightcall. Elle avait même déclaré dans une émission qu’elle emporterait le morceau sur une île déserte. Mais cette collaboration était impossible à organiser. Billie Eilish participait elle aussi à la cérémonie de clôture, depuis Los Angeles, où elle interprétait Birds of a Feather dans la partie consacrée au passage de relais entre Paris et la ville organisatrice des Jeux de 2028. Kavinsky avait également évoqué plusieurs refus et problèmes de disponibilité parmi les artistes contactés.

Kavinsky ne connaissait pas les chansons d’Angèle

Angèle a finalement été choisie pour reprendre la partie féminine du morceau. Contrairement au titre largement diffusé sur les réseaux sociaux, Kavinsky n’avait pas affirmé qu’il ne connaissait pas la chanteuse belge. Il avait précisément déclaré qu’il ne connaissait pas ses chansons. Le musicien avait néanmoins immédiatement validé sa participation. Il trouvait Angèle « très fraîche » et considérait que son arrivée pouvait parfaitement fonctionner avec l’univers de Nightcall. L’enregistrement a ensuite été réalisé très rapidement à Paris, avec Phoenix, Kavinsky et la chanteuse belge. Kavinsky avait aussi repris les parties vocales masculines présentes dans l’arrangement préparé pour les Jeux. Malgré le manque de temps et l’absence de répétitions prolongées, il avait salué le résultat sans détour : « Angèle a fait le show. »

Une apparition spectaculaire au Stade de France

Le 11 août 2024, Kavinsky apparaît au Stade de France au milieu des fumées et des lumières rouges. Phoenix l’accompagne pour lancer Nightcall, avant l’arrivée d’Angèle sur la scène quelques dizaines de secondes plus tard. La chanteuse, vêtue de noir, reprend la partie féminine initialement interprétée par Lovefoxxx dans la version originale de 2010. Thomas Mars assure également une partie du chant avec les autres membres de Phoenix. La prestation est diffusée en direct en France et dans de nombreux pays. Le morceau avait déjà connu un succès international grâce au film Drive, sorti en 2011 avec Ryan Gosling. Composé par Kavinsky avec Guy-Manuel de Homem-Christo, membre de Daft Punk, Nightcall était devenu indissociable des premières minutes du long-métrage. Les Jeux olympiques lui ont offert une nouvelle exposition mondiale, quatorze ans après sa sortie.

Nightcall pulvérise les records sur Shazam

La réaction du public est immédiate. À 22h50, pendant la cérémonie, Nightcall devient le morceau le plus identifié au cours d’une seule minute dans toute l’histoire de Shazam. Apple a ensuite officiellement confirmé ce record. Le titre devient également le morceau le plus recherché sur l’application au cours d’une même journée. Il prend la première place du classement mondial de Shazam devant d’autres chansons jouées pendant la cérémonie, notamment Lisztomania de Phoenix et Birds of a Feather de Billie Eilish.

Une nouvelle version publiée après les Jeux

Face au succès de la prestation, Kavinsky, Angèle et Phoenix décident d’enregistrer officiellement cette nouvelle version. Le morceau sort sur les plateformes le 20 septembre 2024, un peu plus d’un mois après la cérémonie. Angèle reprend les paroles chantées par Lovefoxxx dans l’enregistrement original, tandis que Thomas Mars et Kavinsky assurent les autres parties vocales. Cette version atteint la troisième place du classement français et prolonge le retour de Nightcall dans les classements et sur les plateformes de streaming.

Angèle rend hommage à Kavinsky après sa mort

Après l’annonce de la disparition de Kavinsky à l’âge de 50 ans, Angèle a publié un message accompagné d’un souvenir de leur collaboration. La chanteuse a fait part de son « immense tristesse » et a remercié le musicien de lui avoir permis de vivre cette aventure sur scène. « Merci de m’avoir permis de vivre ce moment inoubliable », a-t-elle écrit, avant d’adresser ses condoléances à la famille et aux proches de l’artiste. Deux ans après les Jeux, leur interprétation de Nightcall reste la trace la plus regardée et la plus largement diffusée de leur collaboration.