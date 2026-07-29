Le DJ Kavinsky retrouvé mort à son domicile parisien

Kavinsky, DJ et figure emblématique de la scène électro française, a été retrouvé mort à son domicile parisien à 51 ans. Les causes de son décès, évoquant potentiellement un AVC, doivent encore être confirmées par des examens médico-légaux. Sa disparition provoque une forte émotion dans le milieu musical.

Le DJ et producteur français Kavinsky, de son vrai nom Vincent Belorgey, a été retrouvé mort à son domicile parisien dans la soirée du mardi 28 juillet. Figure emblématique de la scène électro française et de la French Touch, l’artiste était âgé de 51 ans.

Selon plusieurs sources concordantes, les secours sont intervenus après qu’un voisin, inquiet de ne plus avoir de nouvelles du musicien, a donné l’alerte. Le corps de l’artiste a été découvert à son domicile situé dans le 18ᵉ arrondissement de Paris, aux alentours de 22h30.

D’après une source policière, Kavinsky se serait plaint de violents maux de tête au cours des derniers jours. À ce stade des investigations, la piste d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est privilégiée, même si les circonstances exactes du décès devront être confirmées par les examens médico-légaux.

Révélé au grand public grâce à son titre Nightcall, rendu célèbre par le film Drive, Kavinsky s’était imposé comme l’une des références internationales de la musique électronique française. Il avait également marqué les esprits en participant à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, contribuant au rayonnement de la scène électro française sur la scène mondiale.

Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde de la musique, où de nombreux hommages sont attendus dans les prochaines heures.