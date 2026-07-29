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Présidentielle : LCI diffusera le 27 août le premier grand débat télévisé avec 7 candidats

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Présidentielle : LCI diffusera le 27 août le premier grand débat télévisé avec 7 candidats
Présidentielle : LCI diffusera le 27 août le premier grand débat télévisé avec 7 candidats

À un peu plus de huit mois de l’élection présidentielle de 2027, LCI annonce l’organisation du premier grand débat télévisé réunissant plusieurs figures politiques susceptibles de briguer l’Élysée. La chaîne du groupe TF1 diffusera cet événement en direct et en exclusivité le jeudi 27 août 2026 à 16h45, en le présentant comme le véritable lancement de la campagne présidentielle. Ce rendez-vous se tiendra depuis le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, dans le cadre de La REF 2026, le grand rassemblement annuel du MEDEF.

Sept responsables politiques réunis sur un même plateau

Sept personnalités politiques sont attendues pour cette confrontation, même si toutes n’ont pas encore officialisé leur candidature à l’élection présidentielle. Le plateau doit réunir Marine Le Pen, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau, Marine Tondelier et Jean-Luc Mélenchon. Parmi eux, Raphaël Glucksmann n’a notamment pas encore annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle de 2027.

Les grands enjeux économiques au cœur des échanges

Le débat sera animé par Amélie Carrouër et se déroulera en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Les échanges porteront principalement sur les grandes questions économiques et sociales qui dominent déjà le débat public. Les candidats devront notamment défendre leurs propositions sur l’emploi, la compétitivité des entreprises, la fiscalité, la transition écologique et la réforme des retraites. Près de 20.000 chefs d’entreprise sont attendus dans les tribunes pour assister à cette confrontation.

La REF 2026, un rendez-vous stratégique

Le débat aura lieu dans le cadre de La REF 2026, organisée les 26 et 27 août à Roland-Garros. Cette nouvelle édition sera placée sous le thème du « courage » de produire, d’investir, de travailler et de réformer. Avec cette confrontation réunissant plusieurs des principales figures de la vie politique française, l’événement servira de première grande vitrine télévisée avant l’ouverture officielle de la campagne présidentielle de 2027.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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