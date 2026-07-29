Historique ! 24 heures et 24 minutes sans escale : un Airbus signe le plus long vol de l’histoire

Les 27 et 28 juillet 2026, un Airbus A350-1000ULR réalise un vol record de 24 heures et 24 minutes, reliant Melbourne à Toulouse, parcourant 23 075 kilomètres. Ce vol d'essai pour Qantas vise à tester les capacités de l'appareil avant des liaisons commerciales directes entre Sydney et Londres à partir d'octobre 2027.

Les 27 et 28 juillet 2026, un Airbus A350-1000ULR a établi un nouveau record mondial en réalisant le plus long vol sans escale jamais effectué par un avion de ligne. L’appareil a relié Melbourne, en Australie, à Toulouse, en France, en 24 heures et 24 minutes, sans le moindre atterrissage intermédiaire. Au total, l’avion a parcouru 23 075 kilomètres, effaçant le précédent record détenu depuis 2005 par un Boeing 777-200LR, qui avait volé 22 heures et 42 minutes entre Hong Kong et Londres.

Ce n’était pas un vol commercial avec des passagers

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agissait pas d’un vol commercial transportant des passagers. Cette traversée était un vol d’essai mené par Airbus dans le cadre du programme Project Sunrise de la compagnie australienne Qantas. L’objectif était de tester les performances de l’appareil dans des conditions extrêmes avant son entrée en service commercial. L’avion embarquait des pilotes d’essai, des ingénieurs et des équipements de mesure destinés à analyser le comportement de l’appareil pendant plus de 24 heures de vol continu.

Un avion conçu pour battre tous les records

L’appareil utilisé est un Airbus A350-1000ULR, une version « Ultra Long Range » spécialement développée pour Qantas. Il est équipé d’un réservoir supplémentaire de 20 000 litres de carburant, ce qui lui permet d’augmenter considérablement son autonomie. Configuré pour accueillir 238 passagers lors de son exploitation commerciale, il est destiné à assurer les futurs vols les plus longs du monde.

Les futurs vols Sydney-Londres sans escale se rapprochent

Ce vol record constitue une étape décisive du projet Project Sunrise, qui doit permettre à Qantas d’ouvrir des liaisons commerciales directes entre Sydney et Londres, ainsi qu’entre Sydney et New York. La compagnie prévoit de recevoir son premier A350-1000ULR en 2027, avec un lancement des vols quotidiens sans escale entre Sydney et Londres prévu à partir d’octobre de la même année. L’objectif est de relier l’Australie à l’Europe sans aucune escale, avec des trajets pouvant durer près de 21 heures selon les conditions météorologiques.