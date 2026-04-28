Vacances 2026: les Français comptent, raccourcissent, restent près de chez eux

Cette année, la valise se fait plus légère et le calcul mental plus rapide. À l’approche des départs, beaucoup de Français regardent d’abord la note avant de regarder la carte: transports qui grimpent, hébergements qui se tendent, additions qui s’allongent au restaurant. Résultat, les budgets vacances se rabotent, les séjours se raccourcissent et la tentation du « pas trop loin, pas trop cher » gagne du terrain, quitte à remettre à plus tard l’Italie, le Portugal ou la Grèce. Le tourisme intérieur, déjà bien installé, retrouve des airs de plan A: un coin de littoral hors des spots les plus courus, une campagne accessible en voiture, un week-end ici, trois jours là, au lieu des traditionnelles deux semaines d’un seul bloc.

Le grand tri entre envies et portefeuille

Changement d’ambiance aussi dans la manière d’organiser les vacances. Les ménages comparent, traquent les promotions, réservent tard, annulent plus facilement, coupent le séjour en deux pour éviter la pleine saison. Les solutions dites économiques reviennent en force: camping, location entre particuliers, hébergement chez la famille, parfois au prix d’un confort moindre mais avec l’avantage de tenir la barre du budget. Les professionnels du tourisme, eux, rappellent la hausse de leurs coûts, énergie, salaires, matières premières, et voient une clientèle plus nerveuse, qui hésite jusqu’au dernier moment et veut de la flexibilité. Dans le même temps, les messages de vigilance contre les arnaques aux locations saisonnières circulent davantage, signe que la chasse aux bons plans attire aussi les mauvais vendeurs.

Reste une question de fond, presque sourde, qui traverse les conversations: partir devient-il un luxe discret, réservé à ceux qui peuvent encaisser la haute saison sans sourciller. Les pouvoirs publics mettent en avant des offres combinées train et hébergement quand elles existent, et des dispositifs d’aide selon les situations, mais la réalité du terrain se joue souvent sur un détail: le prix d’un billet, une semaine de location, un plein d’essence. À force d’arbitrages, la France des vacances se redessine en mosaïque, faite de proximité, de débrouille et de dates décalées, avec un été qui promet d’être très rempli… mais pas forcément très dépensier.