À Kourou, jeudi matin, la météo faisait grise mine mais Ariane 6 n’a pas tremblé. Décollage à 08h57 GMT, dans les dernières secondes de la fenêtre de tir, et un message limpide envoyé au monde entier: l’Europe peut lancer, encore, et elle le fait depuis la Guyane, ce territoire français trop souvent regardé de loin par les belles âmes de salon.

Moins de deux heures plus tard, la coiffe de 20 mètres s’est séparée comme prévu, proprement, net. Puis les 32 satellites d’Amazon en orbite basse ont été libérés en 12 séquences, d’abord trois par trois, puis deux par deux, jusqu’au dernier, sous les applaudissements des équipes au Centre spatial guyanais. Oui, ça compte, parce que dans l’espace, l’à-peu-près finit toujours en débris.

Kourou, ce bout de France qui tient tête aux empires privés

Kourou, ce bout de France qui tient tête aux empires privés Ce tir, c’est aussi le deuxième service rendu par Ariane 6 au programme Kuiper d’Amazon (appelé ici “Amazon LEO”), l’ambition de Jeff Bezos pour rivaliser avec Starlink. Arianespace prévoit 18 lancements au total pour ce client devenu central, preuve que le spatial, aujourd’hui, c’est une course industrielle et commerciale où les contrats pèsent aussi lourd que les discours, surtout quand certains responsables européens préfèrent empiler les comités plutôt que sécuriser une vraie stratégie.

Regardons les chiffres sans se raconter d’histoires: Kuiper vise 3.200 satellites mais n’en a que 239 en orbite, quand Starlink revendique déjà plus de 10.000 appareils (10.162 selon Look Up). L’écart est abyssal, et pourtant c’est précisément là qu’Ariane 6 devient une carte française et européenne, parce que face à SpaceX, la souveraineté ne se décrète pas avec des slogans, elle se fabrique à l’usine et elle se prouve au pas de tir.

Reste la question qui fâche, celle que la gauche aime éviter quand elle parle de “services publics” et de “grands projets”: qui paye, qui commande, et à quel rythme on lance. Sans clients commerciaux européens en nombre, Ariane 6 a besoin de contrats comme ceux d’Amazon pour monter en cadence, baisser les coûts et redevenir compétitive, tout en garantissant à la France et à l’Europe un accès autonome à l’espace. La mission est réussie, très bien, mais la suite se jouera sur la répétition, la régularité, l’autorité de l’État et le sérieux des industriels… l’Europe saura-t-elle tenir la cadence avant que les autres ne verrouillent le ciel ?