Pérou : un audit électoral demandé sur fond de tensions autour des résultats

La commission électorale du Pérou a demandé un « audit informatique complet et exhaustif » des résultats des élections générales du 12 avril, alors que le processus de dépouillement reste contesté et incomplet.

Le Jury national électoral (JNE) a indiqué que cette vérification vise à garantir la transparence et la fiabilité du scrutin. À ce stade, environ 97,5 % des bulletins ont été comptabilisés, sans qu’aucun candidat ne se détache clairement pour affronter Keiko Fujimori, favorite conservatrice, lors du second tour prévu en juin.

Cette incertitude alimente les tensions politiques dans le pays. Des manifestations ont eu lieu dans la capitale Lima, où des citoyens expriment leurs inquiétudes quant à l’intégrité du processus électoral.

L’audit demandé pourrait retarder la proclamation officielle des résultats, mais les autorités espèrent qu’il permettra de renforcer la confiance du public dans un contexte politique déjà fragile.