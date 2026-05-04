GameStop tente un coup à 55,5 milliards sur eBay

Soudain, une rumeur qui sent la poudre sur les marchés : GameStop lancerait une offre de rachat sur eBay pour 55,5 milliards de dollars, avec en ligne de mire un objectif aussi simple à formuler que difficile à atteindre, grignoter du terrain face à Amazon. Sur le papier, l’addition est vertigineuse pour un groupe longtemps associé aux magasins de jeux vidéo et à ses soubresauts boursiers, depuis l’époque des « meme stocks ». Dans les salles de marché, ce genre d’annonce ne se juge pas à l’effet d’annonce mais à la mécanique: prix, conditions, calendrier, appuis d’actionnaires et surtout crédibilité d’une stratégie industrielle.

Une ambition taillée pour Amazon, un financement à tailler dans le dur

Une ambition taillée pour Amazon, un financement à tailler dans le dur L’idée, elle, n’est pas absurde: eBay reste une place de marché mondiale, forte sur l’occasion, les collectionneurs, les niches et tout ce qui échappe au rouleau compresseur logistique d’Amazon. GameStop connaît l’économie de la seconde main, c’est même un vieux réflexe de son modèle, et pourrait rêver d’élargir ce savoir-faire à une plateforme bien plus vaste, avec publicité, services aux vendeurs et données clients en prime. Reste le nerf de la guerre, l’argent. À 55,5 milliards, l’opération supposerait une dette massive, une dilution sévère ou l’arrivée de partenaires puissants, et les investisseurs ne pardonnent plus les paris flous dans un commerce en ligne où les marges se gagnent à la sueur des entrepôts.

Derrière les slogans sur la « concurrence d’Amazon », le vrai match se jouera sur des détails très concrets: qualité des flux, gestion des litiges, lutte contre la fraude, capacité à attirer des vendeurs professionnels et à rendre l’expérience d’achat irréprochable, sans parler des arbitrages des autorités de concurrence. eBay sait faire de la marketplace, Amazon sait industrialiser la promesse client, et GameStop cherche depuis des années sa mue hors des rayons physiques. Si l’opération se confirmait, elle dirait quelque chose de l’époque: celle où les anciens du retail tentent de racheter du temps, de la technologie et une place au soleil, pendant que le consommateur, lui, continue de compter ses euros et de comparer en deux clics.