Tensions en mer : Trump appelle Séoul à participer à la protection des navires près de l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la Corée du Sud devrait rejoindre les efforts menés par Washington pour sécuriser la navigation maritime dans les eaux proches de l’Iran. Une initiative qui s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales.

Selon le président américain, la coopération internationale est nécessaire pour protéger les mouvements de navires dans cette zone stratégique, régulièrement marquée par des risques d’incidents et de tensions militaires. Il n’a toutefois pas détaillé les modalités précises de cette éventuelle participation sud-coréenne.

Cette déclaration intervient alors que Washington renforce sa présence diplomatique et militaire dans la région, notamment face aux tensions persistantes avec l’Iran. Les États-Unis cherchent à mobiliser leurs alliés pour sécuriser les routes maritimes jugées essentielles au commerce mondial.

Dans ce contexte, Donald Trump a également indiqué que le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth tiendra une conférence de presse mardi aux côtés du chef d’état-major interarmées Dan Caine, afin de préciser les contours des opérations en cours.

La Corée du Sud, allié majeur des États-Unis en Asie, n’a pour l’instant pas officiellement réagi à cette proposition. Séoul entretient déjà des relations économiques et sécuritaires sensibles avec plusieurs pays du Moyen-Orient, ce qui pourrait rendre sa participation diplomatiquement délicate.

Alors que les tensions autour des voies maritimes stratégiques restent élevées, cette déclaration illustre la volonté de Washington d’élargir la coalition de pays impliqués dans la sécurisation des routes commerciales près du détroit d’Hormuz et des zones adjacentes.