Crimée : les autorités prorusses déclarent l’état d’urgence économique après les frappes ukrainiennes

Les autorités installées par la Russie en Crimée ont décrété vendredi l’état d’urgence économique dans la péninsule annexée, invoquant les conséquences des récentes attaques ukrainiennes contre les infrastructures logistiques et énergétiques. Cette décision intervient alors que la région fait face à d’importantes perturbations de son approvisionnement.

Pour limiter l’impact de la crise, les autorités ont suspendu les activités touristiques ainsi que les camps d’été pour enfants. Elles ont également interrompu l’ensemble des ventes de carburant, une mesure exceptionnelle destinée à faire face aux pénuries provoquées par les difficultés d’approvisionnement.

Selon les autorités prorusses, ces mesures sont directement liées aux frappes menées par l’Ukraine contre des installations énergétiques et des axes logistiques russes. Les attaques auraient fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement de la péninsule, où de longues files d’attente ont été observées devant les stations-service.

La Crimée, annexée par la Russie en 2014 mais toujours reconnue comme territoire ukrainien par la majorité de la communauté internationale, occupe une position stratégique dans le conflit. Depuis plusieurs mois, Kyiv multiplie les attaques contre les infrastructures militaires, énergétiques et logistiques russes situées sur la péninsule.

En parallèle des restrictions économiques, les autorités locales ont également limité certaines activités publiques afin de gérer les conséquences de la crise. Elles n’ont toutefois pas précisé combien de temps ces mesures d’urgence resteront en vigueur.

Cette nouvelle dégradation de la situation souligne l’impact croissant du conflit sur les territoires contrôlés par la Russie. Les difficultés d’approvisionnement et les restrictions imposées aux habitants illustrent les effets des frappes ukrainiennes sur les capacités logistiques russes en Crimée.