Israël-Liban : un accord prévoit un processus de désarmement du Hezbollah, selon Marco Rubio

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé vendredi que l’accord-cadre conclu entre Israël et le Liban établissait un processus destiné à restaurer la souveraineté libanaise et à engager le désarmement du Hezbollah. Washington présente ce texte comme une étape importante vers une stabilisation durable de la frontière entre les deux pays.

Selon Marco Rubio, l’accord prévoit un mécanisme clair pour démanteler les infrastructures du Hezbollah au Liban. L’objectif affiché est de permettre à l’État libanais de reprendre pleinement le contrôle de son territoire et de renforcer son autorité dans les zones concernées.

Le responsable américain a également indiqué que le texte autoriserait Israël à se retirer vers ses frontières une fois que la menace pesant sur la sécurité de ses citoyens aurait été écartée. Cette disposition est présentée comme l’une des conditions essentielles de la mise en œuvre de l’accord.

Le document prévoit en outre la création d’un groupe trilatéral de coordination militaire réunissant le Liban, Israël et les États-Unis. Ce mécanisme, facilité par Washington, aura pour mission de suivre l’application des engagements pris par les différentes parties et de favoriser la coopération en matière de sécurité.

Cette annonce intervient après plusieurs mois de tensions et de combats entre Israël et le Hezbollah, qui ont provoqué d’importantes destructions, notamment dans le sud du Liban. Les États-Unis jouent un rôle central dans les efforts diplomatiques visant à consolider le cessez-le-feu et à éviter une reprise des hostilités.

À ce stade, aucun calendrier précis n’a été communiqué concernant la mise en œuvre des différentes dispositions de l’accord-cadre. Les modalités concrètes du désarmement du Hezbollah et du fonctionnement du futur groupe de coordination devront encore être précisées par les parties concernées.