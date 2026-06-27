Dans la nuit de vendredi à samedi, le Cap-Vert a validé une qualification historique pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Pour sa première participation au Mondial, la sélection capverdienne a terminé deuxième du groupe H après son match nul contre l’Arabie saoudite, 0-0, à Houston. Trois matches, trois nuls, aucune défaite : cela a suffi pour passer devant l’Uruguay et l’Arabie saoudite, toutes deux éliminées.

Le Cap-Vert devient le plus petit pays par sa population à atteindre la phase à élimination directe d’une Coupe du monde. Après avoir tenu l’Espagne en échec lors de la première journée, puis arraché un nul 2-2 contre l’Uruguay, les Requins bleus ont résisté jusqu’au bout face aux Saoudiens. Ils n’ont pas gagné, mais ils n’ont jamais cédé.

La soirée capverdienne dépendait aussi de l’autre match du groupe. L’Espagne a battu l’Uruguay 1-0 grâce à un but d’Álex Baena à la 42e minute, sur une erreur du gardien Fernando Muslera. Ce succès espagnol a verrouillé la première place de la Roja et confirmé la deuxième place du Cap-Vert.

L’Espagne première, l’Uruguay éliminé

L’Espagne termine le groupe H en tête avec sept points, deux victoires, un nul, cinq buts marqués et aucun encaissé. Sa victoire contre l’Uruguay lui permet de boucler un premier tour solide, sans éclat permanent mais sans accident au classement.

L’Uruguay quitte le Mondial dès le premier tour, sans la moindre victoire. La Celeste avait commencé par un nul contre l’Arabie saoudite, puis avait été tenue en échec par le Cap-Vert avant de perdre contre l’Espagne. Avec seulement deux points, elle termine derrière le Cap-Vert et ne peut pas poursuivre la compétition.

L’Arabie saoudite, elle aussi, s’arrête là. Son nul contre le Cap-Vert ne lui suffisait pas : elle devait gagner pour dépasser directement les Capverdiens. Elle finit dernière du groupe H, avec deux points, derrière l’Uruguay à la différence de buts.

La Belgique frappe fort, l’Égypte passe aussi

Dans le groupe G, la Belgique a fini première après sa large victoire contre la Nouvelle-Zélande, 5-1. Leandro Trossard a inscrit un doublé, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont aussi marqué, avant un dernier but d’Alexis Saelemaekers dans le temps additionnel. La Nouvelle-Zélande, qui n’a pris qu’un point en trois matches, est éliminée.

Ce succès belge a pesé directement sur le classement. La Belgique et l’Égypte terminent toutes les deux avec cinq points, mais les Diables rouges prennent la première place grâce à une meilleure différence de buts. L’Égypte se qualifie donc en deuxième position, après son nul 1-1 contre l’Iran.

Le match Égypte-Iran a basculé très tôt. Mahmoud Saber a ouvert le score pour les Égyptiens dès la 5e minute, avant l’égalisation rapide de Ramin Rezaeian. L’Iran a cru arracher la victoire dans le temps additionnel, mais le but de Shoja Khalilzadeh a été annulé pour hors-jeu après intervention vidéo.

L’Iran attend, la Nouvelle-Zélande tombe

L’Iran termine troisième du groupe G avec trois points, après trois matches nuls. Les Iraniens ne sont pas qualifiés directement et doivent attendre le classement final des meilleurs troisièmes pour savoir s’ils poursuivent leur Mondial.

La Nouvelle-Zélande finit quatrième avec un seul point. Son nul contre l’Iran lors de la première journée n’a pas été confirmé ensuite : défaite contre l’Égypte, puis lourde défaite contre la Belgique. Son parcours s’arrête logiquement au premier tour.