Mondial – Haaland remplaçant contre les Bleus, la Norvège va aligner une équipe remaniée

L’équipe de France affronte la Norvège ce vendredi soir à 21 heures, à Foxborough, pour son troisième match de groupes de la Coupe du monde 2026. Les deux sélections sont au coude-à-coude dans le groupe I et se disputent la première place. Cette rencontre arrive après deux premières sorties importantes pour la Norvège, marquées notamment par l’efficacité d’Erling Haaland.

Haaland ne devrait pas débuter

L’attaquant de Manchester City, auteur de 4 buts lors des deux premiers matchs de la compétition, devrait commencer la rencontre sur le banc. La Norvège prévoit un large turnover face aux Bleus. Haaland serait remplacé en attaque par Jørgen Strand Larsen.

10 titulaires laissés au repos

La Norvège devrait modifier presque entièrement son onze de départ. Dix joueurs titularisés face au Sénégal, match remporté 3-2 dans la nuit de lundi à mardi, devraient être laissés sur le banc. Parmi les joueurs concernés figurent plusieurs cadres majeurs : le gardien Orjan Nyland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth. Nyland devrait être remplacé dans le but par Egil Selvik.

Ødegaard et Sørloth également concernés

Martin Ødegaard, milieu d’Arsenal, ne devrait pas débuter. Alexander Sørloth, attaquant de l’Atlético de Madrid, est lui aussi attendu sur le banc. La Norvège ferait donc le choix d’un onze très remanié, malgré l’enjeu important de la première place du groupe.

Aursnes, seul rescapé attendu

Fredrik Aursnes devrait être le seul joueur à enchaîner une troisième titularisation dans cette Coupe du monde. Il est attendu au poste de latéral droit, après avoir évolué au milieu lors des deux premiers matchs de la Norvège.

Les Bleus face à une Norvège profondément remaniée

La France va donc affronter une équipe norvégienne très différente de celle alignée lors des deux premières journées. Le principal changement concerne l’absence attendue d’Erling Haaland au coup d’envoi. La star norvégienne resterait disponible sur le banc, mais ne devrait pas commencer cette rencontre décisive du groupe I.