Volkswagen face à une restructuration historique : jusqu’à 100 000 emplois menacés en Allemagne

Le groupe Volkswagen AG préparerait une restructuration d’ampleur sans précédent, incluant la suppression de jusqu’à 100 000 emplois et la fermeture progressive de plusieurs sites de production en Allemagne, selon un rapport du magazine Manager Magazin repris vendredi.

D’après ces informations, le plan envisagé par le directeur général Oliver Blume s’inscrirait dans une transformation profonde du constructeur automobile, confronté à une pression croissante sur ses marges et son modèle industriel. Le projet comprendrait également la fin de la production dans quatre usines allemandes, une mesure qui marquerait un tournant majeur dans l’histoire du groupe fondé il y a 89 ans.

La restructuration prévoirait aussi une réduction des investissements d’environ 15 %, portant le budget à un peu plus de 130 milliards d’euros sur les cinq prochaines années. Cette rationalisation viserait à adapter le groupe aux mutations du secteur automobile, notamment la transition vers les véhicules électriques et la montée en puissance de la concurrence internationale.

Selon les éléments rapportés, la direction du groupe, avec Oliver Blume et le directeur financier Arno Antlitz, envisagerait également de réorganiser la structure interne de Volkswagen, notamment en séparant la marque principale VW de ses activités de pièces détachées afin de créer des entités distinctes plus autonomes.

Plusieurs sites industriels emblématiques seraient concernés par des arrêts de production à moyen terme, notamment les usines de Hanovre, Zwickau et Emden, ainsi que le site Audi de Neckarsulm, une fois les modèles actuels arrivés en fin de cycle. Ces fermetures s’inscriraient dans une logique de concentration des activités sur des segments jugés plus rentables.

Cette restructuration intervient alors que Volkswagen fait face à une série de défis majeurs : tensions commerciales internationales, droits de douane, concurrence accrue des constructeurs chinois et coûts élevés liés à la transition vers l’électrique. Le groupe, deuxième constructeur automobile mondial, est sous pression pour restaurer sa compétitivité et améliorer ses performances financières.

Volkswagen n’a pas confirmé ces chiffres précis, mais a reconnu la nécessité d’un « changement profond » pour adapter ses activités aux transformations structurelles du marché automobile mondial.