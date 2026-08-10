Championnats d’Europe de natation : Léon Marchand en feu, la France décroche l’argent sur le relais 4x200m nage libre

L'équipe de France remporte l'argent au relais 4x200 m nage libre aux Championnats d'Europe de natation 2026 à Saint-Denis, grâce à Léon Marchand qui réalise la meilleure performance mondiale de l'année. Bien que les Bleus terminent derrière la Grande-Bretagne, leur première médaille annonce une semaine prometteuse pour les compétitions à venir.

L’équipe de France tient sa première médaille aux Championnats d’Europe de natation 2026. Ce lundi, à Saint-Denis, le relais masculin du 4×200 m nage libre composé de Léon Marchand, Sauveur Cristofini, Pierre Largeron et Roman Fuchs a décroché la médaille d’argent, seulement devancé par la Grande-Bretagne. Une deuxième place obtenue au terme d’une finale marquée par la performance exceptionnelle de Léon Marchand. À 24 ans, le Français a nagé son relais de 200 mètres en 1’43”76, réalisant la meilleure performance mondiale de l’année sur la distance.

Léon Marchand affole le chronomètre

Aligné dans un relais français particulièrement jeune, Léon Marchand a livré une démonstration. Durant son 200 mètres, le quadruple champion olympique de Paris 2024 a évolué à plusieurs reprises sur les bases du record du monde. Son chrono de 1’43”76, réalisé avec un départ lancé propre aux relais, lui permet d’afficher le meilleur temps de l’année dans ces conditions et de replacer la France au cœur de la bataille pour le podium. Le Français confirme ainsi son excellente forme dès la première journée de ces Championnats d’Europe organisés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis.

Cristofini, Largeron et Fuchs répondent présent

Mais cette médaille d’argent est bien celle de tout un collectif. Autour de Marchand, Sauveur Cristofini, Pierre Largeron et Roman Fuchs ont tenu leur rang face aux meilleures nations européennes. La performance de Sauveur Cristofini est d’autant plus remarquable que le jeune Français n’a que 16 ans. Champion de France du 200 m nage libre fin juin, il découvre à Saint-Denis le très haut niveau international chez les seniors. Roman Fuchs, chargé de conclure le relais, a résisté dans les dernières longueurs pour assurer la deuxième place française.

La Grande-Bretagne prive les Bleus de l’or

Malgré la remontée spectaculaire de Léon Marchand, la France n’a finalement pas réussi à aller chercher la Grande-Bretagne, qui s’impose et décroche le titre européen. Les Bleus terminent donc deuxièmes et offrent à la délégation française sa première médaille de ces Championnats d’Europe 2026, dès la première journée de compétition.

Pour Léon Marchand, cette médaille d’argent lance surtout une semaine particulièrement attendue à Saint-Denis. La star française arrive à ces Championnats d’Europe avec plusieurs épreuves au programme et vient déjà de frapper très fort dès sa première finale.