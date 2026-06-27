Philippe Candeloro prend la tête des sports de glace français

Philippe Candeloro a été élu ce samedi président de la Fédération française des sports de glace. L’ancien patineur artistique, double médaillé olympique, a battu la présidente sortante Gwenaëlle Noury au second tour d’un scrutin serré. Il prend la tête d’une fédération stratégique à quatre ans des Jeux olympiques d’hiver 2030 en France.

Un second tour au couteau

Le résultat s’est joué au deuxième tour. Philippe Candeloro a obtenu 51,35% des suffrages, contre 46,77% pour Gwenaëlle Noury. Vingt-trois votes blancs ont été comptabilisés. En voix, l’écart est inférieur à cinquante bulletins : 493 voix pour Candeloro, 449 pour Noury.

Noury en tête au premier tour, Candeloro vainqueur au final

Le premier tour avait pourtant placé Gwenaëlle Noury en position favorable, avec 38,62% des suffrages. Philippe Candeloro suivait avec 32,81%, devant Gérard Balthazard, ancien président du club de Grenoble, crédité de 25,81%. Le report des voix au second tour a finalement permis à Candeloro de renverser la sortante.

Six candidats pour une fédération sous tension

L’élection était ouverte, avec six candidats déclarés à la présidence : Gérard Balthazard, Philippe Candeloro, Maxime Combes, Gwenaëlle Gigarel-Noury, Prosper Marie-Calixte et Alain Martinet. Le scrutin s’est tenu dans le cadre de l’assemblée générale élective de la FFSG, organisée les 27 et 28 juin à l’INSEP, à Paris.

Un nom populaire à la tête de la glace française

À 54 ans, Philippe Candeloro ouvre une nouvelle étape de sa carrière. Il reste l’une des figures les plus connues du patinage artistique français, avec deux médailles de bronze olympiques remportées à Lillehammer en 1994 puis à Nagano en 1998. Après sa carrière sportive, il est devenu une personnalité médiatique, notamment comme consultant à la télévision.

Une fédération aux 11 disciplines

La FFSG ne se limite pas au patinage artistique. Elle regroupe 11 disciplines : ballet sur glace, bobsleigh, curling, danse sur glace, freestyle, ice cross, luge, patinage artistique, patinage artistique synchronisé, short-track et skeleton. Sept d’entre elles sont olympiques.

Le dossier financier au centre du mandat

Pendant sa campagne, Philippe Candeloro a mis en avant la nécessité de développer les ressources économiques de la fédération. Il a insisté sur la recherche de sponsors, de partenaires et sur l’organisation de davantage d’événements. La FFSG sort d’un exercice 2025 légèrement positif, avec 29 000 euros de résultat net pour un budget d’environ 5 millions d’euros, mais sa situation reste fragile.

Cap sur les JO 2030

Le nouveau président arrive à un moment clé. Les Jeux olympiques d’hiver 2030 doivent se dérouler en France, dans les Alpes françaises. Pour la FFSG, l’enjeu est de préparer les disciplines olympiques, renforcer les structures fédérales, soutenir les clubs et donner plus de visibilité aux sports de glace dans les quatre années qui viennent.