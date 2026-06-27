— Mondial : l’Algérie, la Croatie et la RDC jouent leur survie, l’Angleterre vise la première place

La Coupe du monde achève sa dernière journée de phase de groupes ce samedi, avec six matchs au programme entre 23h00 et 04h00 du matin, heure française. Les groupes L, K et J livrent leur verdict, avec des situations très différentes : certaines équipes sont déjà qualifiées, d’autres déjà éliminées, et plusieurs jouent encore leur place directe en 16es de finale. Dans ce format à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe passent, accompagnés des huit meilleurs troisièmes.

L’Angleterre qualifiée, le Panama déjà dehors

À 23h00, le Panama affronte l’Angleterre dans le groupe L. Le match est diffusé sur beIN Sports 1 et M6. L’Angleterre est déjà qualifiée pour les 16es de finale, mais elle doit encore sécuriser la première place du groupe. Avec quatre points et une meilleure différence de buts que le Ghana, elle part en position favorable, mais un succès ghanéen dans l’autre rencontre pourrait renvoyer le classement final aux critères de départage.

Le Panama, lui, est déjà éliminé. Son match contre l’Angleterre n’a plus d’enjeu de qualification pour lui. Il peut seulement terminer son tournoi sur une bonne note ou compliquer la mission anglaise.

Croatie – Ghana, un duel pour survivre

Au même moment, la Croatie défie le Ghana à 23h00 sur beIN Sports 2. C’est le vrai match sous pression du groupe L. Le Ghana, deuxième avec quatre points, se qualifie directement avec un nul ou une victoire. Il peut même finir premier si l’Angleterre trébuche ou si les critères de départage lui deviennent favorables.

La Croatie, troisième avec trois points, n’a pas le même confort. Elle doit battre le Ghana pour passer devant lui et viser une qualification directe. En cas de nul ou de défaite, sa situation deviendrait très compliquée, voire fatale selon le classement des troisièmes. La victoire est donc quasiment l’unique voie claire pour les Croates.

Colombie – Portugal, un choc pour la première place

À 01h30, dans la nuit de samedi à dimanche, la Colombie affronte le Portugal. La rencontre est diffusée sur beIN Sports 1 et M6. La Colombie est déjà qualifiée après deux victoires en deux matchs et peut finir première du groupe K avec un nul. Le Portugal, deuxième avec quatre points, doit gagner pour passer devant les Colombiens et prendre la tête du groupe.

Pour le Portugal, l’enjeu principal est donc la première place, mais pas seulement. Un nul lui assure une qualification directe comme deuxième. Une défaite ouvrirait un scénario plus complexe si la RD Congo gagne dans l’autre match, même si la différence de buts actuelle reste très favorable aux Portugais.

La RDC doit gagner, l’Ouzbékistan n’a plus le choix

Toujours à 01h30, la RD Congo affronte l’Ouzbékistan sur beIN Sports 2. La RDC doit s’imposer pour entretenir un espoir réel de qualification. Une victoire pourrait lui permettre de viser la deuxième place si le Portugal perd lourdement contre la Colombie, ou au minimum de se replacer dans la course aux meilleurs troisièmes. Sans victoire, son parcours s’arrêterait très probablement là.

L’Ouzbékistan est dans une position encore plus fragile. Dernier avec zéro point et une différence de buts très défavorable, il doit absolument gagner pour rester mathématiquement vivant. Un nul ou une défaite l’élimine. Même en cas de victoire, sa qualification dépendrait ensuite des autres résultats et du classement des meilleurs troisièmes.

Algérie – Autriche, un match pour la deuxième place

À 04h00, l’Algérie affronte l’Autriche dans le groupe J. Les deux équipes comptent trois points, mais l’Autriche possède une meilleure différence de buts. L’Autriche termine deuxième avec une victoire ou un nul, tandis que l’Algérie doit gagner pour prendre cette deuxième place directe.

Pour l’Algérie, un nul ne signifie pas forcément une élimination automatique, mais il la laisserait troisième et dépendante du classement des meilleurs troisièmes. Une victoire, en revanche, réglerait le problème sans attendre les autres groupes. .

L’Argentine tranquille, la Jordanie éliminée

Dans l’autre match du groupe J, la Jordanie affronte l’Argentine à 04h00. L’Argentine est déjà qualifiée et assurée de terminer première du groupe. Ce match ne changera donc pas sa position finale. La Jordanie, de son côté, est déjà éliminée et jouera uniquement pour l’honneur face au champion du monde en titre. Cette affiche aura surtout une valeur de gestion pour l’Argentine. Le sélectionneur peut faire tourner, préserver certains cadres et préparer la phase à élimination directe. Pour la Jordanie, l’objectif sera de terminer dignement une première phase déjà terminée sur le plan comptable.