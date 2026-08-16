Séisme de magnitude 7,7 en Indonésie, au moins 47 morts à Flores

Un séisme de magnitude 7,7 a dévasté le nord de l’île de Flores, causant au moins 47 morts et 50 blessés. Après le tremblement de terre, une alerte au tsunami a été émise puis levée. Les autorités continuent d'évaluer les dégâts, tandis que l'Union européenne propose son aide pour les opérations de secours.

Un violent tremblement de terre a secoué le nord de l’île de Flores samedi matin, provoquant l’effondrement de bâtiments et la fuite des habitants dans les rues. Le bilan provisoire fait état de 47 morts et 50 blessés.

Le séisme, d’une magnitude de 7,7, s’est produit à faible profondeur, environ 10 kilomètres sous la surface, dans l’est de l’archipel indonésien. La secousse a semé la panique parmi les habitants du nord de Flores aux premières heures de la matinée, plusieurs bâtiments s’effondrant sous l’effet des vibrations.

Fathur Rahman, responsable des secours, a communiqué samedi soir un bilan de 40 morts et 50 blessés, porté depuis à 47 décès. Environ 2 000 habitants de la régence de Nagekeo ont spontanément évacué après le séisme, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Une alerte au tsunami avait été déclenchée dans l’immédiat, avant d’être levée. L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a précisé ne plus détecter de hausse significative du niveau de la mer susceptible de menacer les populations côtières. Nelly Florida Riama, directrice adjointe chargée de la géophysique à la BMKG, a toutefois prévenu que des répliques « continuaient de se produire ». « Nous appelons la population à rester calme, à ne pas se laisser influencer par des rumeurs irresponsables et à se tenir informée via les canaux officiels de la BMKG », a-t-elle ajouté.

Les secousses ont été ressenties dans plusieurs districts de la province des Petites îles de la Sonde orientales, notamment à Nagekeo, Sikka et Manggarai occidental, ainsi que dans la ville et le district de Bima. Des signalements ont également été enregistrés dans les districts de Jeneponto, des îles Selayar et de Maros, dans le Sulawesi du Sud.

Un second séisme, de magnitude 6,9, a frappé Pematangsiantar, dans l’ouest de Sumatra, à une profondeur d’environ 183 kilomètres. Les séismes profonds provoquent généralement moins de dégâts que les séismes superficiels, l’intensité des secousses diminuant avec la distance au foyer. Les autorités évaluent encore les conséquences de cette seconde secousse.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et annoncé que l’Union européenne était prête à mobiliser ses satellites d’observation Copernicus pour soutenir les équipes de secours. « De la solidarité à l’action, l’Europe est prête à déployer Copernicus, nos yeux dans le ciel, pour soutenir les opérations de recherche et de sauvetage », a-t-elle écrit sur X.