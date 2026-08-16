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Tchad : Mahamat Idriss Déby gracie Succès Masra et huit autres opposants

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Tchad : Mahamat Idriss Déby gracie Succès Masra et huit autres opposants
Tchad : Mahamat Idriss Déby gracie Succès Masra et huit autres opposants

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a accordé vendredi sa grâce à neuf figures de l’opposition, dont Succès Masra, ancien premier ministre et chef du parti les Transformateurs, qui purgeait une peine de vingt ans de prison ferme.

Succès Masra retrouve la liberté. Condamné à vingt ans d’emprisonnement pour avoir, selon les autorités tchadiennes, provoqué des violences intercommunautaires meurtrières, l’ancien premier ministre était incarcéré depuis plus d’un an lorsque le président Mahamat Idriss Déby a signé sa grâce vendredi 15 août.

Masra est la figure la plus connue parmi les neuf personnalités de l’opposition concernées par cette mesure de clémence présidentielle. À la tête des Transformateurs, principal parti d’opposition au Tchad, il avait été arrêté dans un contexte de tensions politiques et sociales particulièrement vives dans le pays.

Cette décision intervient sans qu’aucune explication officielle détaillée n’ait été communiquée sur les motivations du chef de l’État. [À VÉRIFIER — SOURCE INCOMPLÈTE]

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