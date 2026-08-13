Des frappes de drones aggravent la crise énergétique en Libye

Les frappes de drones sur les infrastructures pétrolières et électriques en Libye aggravent une crise énergétique déjà critique. La ville stratégique de Zaouïa devient le théâtre de luttes de pouvoir entre groupes rivaux, menant à des coupures de courant et menaçant les approvisionnements en carburant, fragilisant ainsi l'économie nationale.

Des attaques répétées de drones contre des infrastructures pétrolières et électriques plongent la Libye dans une crise énergétique croissante. Les approvisionnements en carburant sont menacés et les coupures de courant s’intensifient alors que des groupes rivaux se disputent le contrôle de la ville stratégique de Zaouïa.

Les frappes de drones se multiplient contre les installations pétrolières et électriques libyennes, compromettant un peu plus les approvisionnements en carburant du pays et aggravant des coupures de courant déjà chroniques.

Au cœur des tensions se trouve Zaouïa, ville portuaire à l’ouest de Tripoli, dont la position stratégique en fait un enjeu de premier plan pour les groupes armés rivaux qui s’affrontent pour en prendre le contrôle. Ces affrontements se traduisent directement par des attaques ciblées sur des infrastructures critiques, avec des conséquences immédiates sur la population civile.

La destruction ou la mise hors service de ces équipements fragilise une économie libyenne déjà sous pression, le pays restant très dépendant de ses revenus pétroliers pour financer ses services publics. Chaque nouvelle frappe retarde un peu plus toute perspective de stabilisation du réseau électrique national.