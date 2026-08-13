Russie : le parti Iabloko exclu des législatives après un arrêt de la Cour suprême

La Cour suprême de Russie a confirmé l'exclusion du parti d'opposition Iabloko des élections législatives, privant ses candidats de participation. Cette décision a suscité des manifestations de soutien et révèle une inquiétude croissante parmi la population face aux tensions actuelles. Le parti prévoit de faire appel, affirmant représenter des millions de Russes en faveur de la paix.

La Cour suprême de Russie a confirmé lundi l’exclusion du parti d’opposition pacifiste Iabloko des élections législatives prévues du 18 au 20 septembre. La décision, prononcée à l’issue d’une audience de neuf heures, prive les candidats du parti de tout droit de participation au scrutin.

Le coup de massue est venu du juge Viatcheslav Kirillov, le même magistrat qui avait, en avril, interdit l’organisation russe de défense des droits humains Mémorial et l’avait qualifiée d’organisation extrémiste. C’est lui qui a rendu le verdict validant la plainte déposée par Rodina, parti pro-Kremlin, contre Iabloko. Rodina accusait le mouvement d’opposition d’avoir violé des droits d’auteur dans ses matériaux de campagne, d’avoir mené des activités extrémistes et d’avoir reçu des financements illégaux de l’étranger.

Devant le bâtiment de la Cour suprême, au moins 500 personnes s’étaient rassemblées pour manifester leur soutien au parti. Elles distribuaient des pommes et chantaient, en référence au nom Iabloko, qui signifie « pomme » en russe et tire son origine des initiales des trois fondateurs du mouvement : Grigori Iavlinski, Iouri Boldyrev et Vladimir Loukin. À la fin de l’audience, les services de sécurité ont menacé les manifestants d’arrestation et averti les jeunes hommes présents qu’ils pourraient être conduits dans des bureaux de recrutement militaire.

Le président du parti, Nikolaï Rybakov, a annoncé son intention de faire appel. « Vous vous trompez si vous croyez qu’un trait de plume peut rayer des millions de personnes qui veulent la paix, la liberté et un avenir normal pour leur pays », a-t-il écrit sur Telegram. Grigori Iavlinski, l’un des fondateurs, a estimé que le pouvoir craignait le programme du parti, qui appelle à des élections « pour la paix, la liberté et une vie sans peur ».

Depuis l’étranger, plusieurs figures de l’opposition russe avaient appelé à soutenir Iabloko avant le verdict. Parmi elles, Ioulia Navalnaïa, veuve d’Alexeï Navalny et dirigeante de la Fondation anticorruption (FBK), ainsi que Liouboï Sobol, Ilia Iachine et Andreï Pivovarov. Navalnaïa a affirmé que le Kremlin avait initialement prévu de laisser Iabloko participer aux élections, mais que les dirigeants avaient « eu peur » en voyant les gens commencer à se fédérer autour du parti.

Pivovarov, coordinateur du Comité russe antiguerre depuis son exil en Allemagne, a précisé que l’objectif de l’opposition n’était pas d’espérer un changement politique rapide, mais de rendre visible l’ampleur du sentiment antiguerre en Russie. « Il y aurait eu une douzaine de partis pro-guerre sur le bulletin de vote, et un seul pour la paix. La guerre n’aurait pas pris fin même si Iabloko avait obtenu des élus à la Douma. Mais nous aurions vu que beaucoup de Russes s’opposent à la guerre », a-t-il déclaré.

Le politologue Ivan Preobrajenskaïa avance l’hypothèse que l’interdiction pourrait résulter d’une lutte d’influence au sein du Kremlin, entre le bloc sécuritaire lié au FSB et l’entourage de Sergueï Kiriïenko, premier directeur adjoint de l’administration présidentielle. Un autre politologue, Mikhaïl Vinogradov, propose une lecture différente : si Iabloko avait obtenu un score très faible, le Kremlin aurait pu présenter cela comme la preuve d’un soutien massif de la population à la guerre.

L’exclusion du parti complique par ailleurs la surveillance indépendante du scrutin. Iabloko n’est désormais plus autorisé à envoyer des représentants dans les bureaux de vote, alors qu’il avait jusqu’ici facilité l’accès des observateurs indépendants.

Les élections à la Douma se tiennent dans un contexte de tension croissante. Margarita Zavadskaïa, chercheuse à l’Institut finlandais des affaires internationales, cite des données du Fonds russe d’opinion publique (FOM) : fin juillet, 57 % des personnes interrogées déclaraient être inquiètes, soit le niveau le plus élevé depuis la mobilisation de l’automne 2022. Elle attribue cette anxiété à la multiplication des attaques de drones, aux incendies dans des entrepôts et aux rumeurs d’une nouvelle vague de mobilisation. « Pour le Kremlin, le scénario idéal serait une élection ennuyeuse avec une faible participation et aucun événement notable », résume-t-elle. « Mais cela semble peu probable en ce moment. »