«Je suis les recommandations du Secret Service»: Trump confirme avoir changé d’avion lors de son retour de Turquie

Donald Trump confirme avoir changé secrètement d’avion lors de son retour de Turquie en raison d’une menace potentielle. Ce transfert, orchestré par le Secret Service, vise à préserver sa sécurité, rendant ainsi difficile l'identification de l'appareil transportant le président. Les préoccupations autour de la sécurité du nouvel avion présidentiel sont également soulevées.

Donald Trump a confirmé mardi soir avoir secrètement changé d’avion lors de son retour de Turquie, début juillet. Une opération de sécurité particulièrement inhabituelle avait été organisée autour du président américain en raison d’une menace potentielle visant son vol. Le président des États-Unis a assuré qu’il n’avait fait que suivre les instructions du Secret Service et de l’armée américaine. « Je suis les recommandations du Secret Service et de l’armée », a-t-il déclaré, interrogé sur cet épisode resté largement secret pendant plusieurs semaines.

Un changement d’avion organisé dans le plus grand secret

L’opération s’est déroulée le 8 juillet, à l’issue du sommet de l’OTAN organisé à Ankara, en Turquie. Donald Trump avait effectué le voyage aller à bord du Boeing 747-8 récemment intégré à la flotte présidentielle américaine, un appareil offert par le Qatar puis profondément réaménagé. Pour le retour, le dispositif a brusquement changé. Donald Trump n’a finalement pas quitté la Turquie à bord de cet appareil. Les services chargés de sa protection ont organisé son transfert vers un autre avion présidentiel. Selon les informations révélées depuis, les autorités américaines craignaient qu’une menace puisse viser l’appareil initialement prévu pour transporter le président. La piste d’une menace liée à l’Iran a notamment été évoquée.

Air Force One utilisé comme leurre

L’opération est allée beaucoup plus loin qu’un simple changement d’appareil. Le Boeing dans lequel Donald Trump était censé voyager a poursuivi son trajet tandis que le président quittait secrètement la Turquie à bord d’un autre avion.

Le dispositif avait pour but de rendre beaucoup plus difficile l’identification de l’appareil transportant réellement le chef de l’État américain. Donald Trump a confirmé que l’avion qu’il avait initialement emprunté était considéré comme exposé à un risque supérieur. « Ils pensaient que l’autre avion courait un plus grand risque », a-t-il expliqué.

Un transfert extrêmement discret sur le tarmac

Des mesures exceptionnelles ont également été prises pour dissimuler les déplacements du président. Donald Trump aurait notamment été transféré discrètement sur le tarmac afin d’éviter que son changement d’appareil puisse être observé. L’opération devait permettre au président de rejoindre un autre avion sans révéler immédiatement lequel allait réellement assurer son retour vers les États-Unis. Après son départ de Turquie, Donald Trump a rejoint la base britannique de Mildenhall, au Royaume-Uni, avant de poursuivre son trajet vers les États-Unis.

Une menace suffisamment sérieuse pour bouleverser le protocole présidentiel

Donald Trump n’a pas donné de détails précis sur la nature de la menace ni sur les renseignements ayant conduit les services américains à modifier son trajet. Il a cependant confirmé que la décision avait été prise par les professionnels chargés de sa sécurité. « Je fais ce qu’ils me disent de faire », a-t-il résumé à propos du Secret Service et de l’armée. L’épisode montre l’ampleur des précautions prises autour des déplacements internationaux du président américain. Un changement clandestin d’avion présidentiel, accompagné de mesures destinées à dissimuler la localisation réelle du chef de l’État, constitue une opération de sécurité exceptionnelle.

Des interrogations sur la sécurité du nouvel avion présidentiel

L’affaire a également alimenté les questions entourant le Boeing 747-8 offert par le Qatar. L’appareil, présenté quelques jours auparavant comme le nouveau moyen de transport présidentiel, ne disposerait pas encore de l’ensemble des équipements de protection présents sur les avions présidentiels américains traditionnels, notamment certaines capacités de défense contre les missiles. Quelques jours après cet épisode, Donald Trump avait reconnu que l’appareil devait encore recevoir des améliorations afin d’atteindre le niveau de sécurité souhaité. Plus d’un mois après cette opération menée dans le secret, le président américain reconnaît donc lui-même que son changement d’avion n’était pas une simple modification logistique : ses services de protection avaient identifié une menace suffisamment sérieuse pour bouleverser entièrement son trajet de retour.