Le fonds souverain norvégien gagne un montant record de 160 milliards d’euros depuis le début 2026

Le fonds souverain norvégien gagne un montant record de 160 milliards d’euros depuis le début 2026Le fonds souverain norvégien gagne un montant record de 160 milliards d’euros depuis le début 2026

Le fonds souverain norvégien réalise un bénéfice record de 160 milliards d'euros au premier semestre 2026, porté par un rebond des actions technologiques. Malgré une performance initiale négative, il atteint un rendement de 9,4 %, tout en restant prudent face à des risques globaux potentiels.

Le fonds souverain de la Norvège a enregistré un gain de 1 753 milliards de couronnes, soit environ 160 milliards d’euros, au premier semestre 2026. Il s’agit du bénéfice semestriel le plus élevé de son histoire exprimé en monnaie norvégienne. Son rendement atteint 9,4 % depuis le début de l’année.

La performance repose sur un fort rebond au deuxième trimestre. Le fonds avait en effet perdu environ 116 milliards d’euros au cours des trois premiers mois de l’année. À la fin du mois de juin, sa valeur totale atteignait 22 683 milliards de couronnes, soit environ 2 071 milliards d’euros.

Les actions technologiques tirent les performances

Les investissements en actions, qui représentent 72,1 % du portefeuille, ont rapporté 13 % sur le semestre. Les résultats ont notamment été soutenus par le rebond des valeurs technologiques asiatiques. Le fonds détient d’importantes participations dans Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft et le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC.

Les obligations représentent 25,8 % de ses actifs et ont enregistré un rendement de 0,9 %. Les placements immobiliers, qui pèsent 1,6 % du portefeuille, ont progressé de 3 %. Les investissements dans les énergies renouvelables non cotées, limités à 0,5 % des actifs, ont en revanche reculé de 0,2 %.

Des participations dans près de 7 100 entreprises

Alimenté par les revenus pétroliers et gaziers de l’État norvégien, le fonds détient des participations dans près de 7 100 entreprises et possède en moyenne 1,5 % de toutes les sociétés cotées dans le monde. Il constitue ainsi le plus important investisseur individuel de la planète.

Son directeur, Nicolai Tangen, a néanmoins appelé à ne pas considérer cette fortune comme définitivement acquise. Il estime qu’une guerre nucléaire, une attaque biologique ou une dépression comparable à celle de 1929 pourrait provoquer des pertes considérables. Le fonds reste conçu pour préserver les revenus énergétiques de la Norvège au bénéfice des générations futures.