Mort de Hiroshi Okuda, ancien dirigeant de Toyota et artisan du succès de la Prius

Hiroshi Okuda, ancien président de Toyota, est décédé à 93 ans. Reconnu pour son rôle clé dans le succès de la Prius et l’internationalisation du constructeur, il a transformé Toyota en leader mondial de l’automobile. Okuda a également présidé le Keidanren et conseillé le gouvernement japonais, marquant durablement le paysage industriel.

Hiroshi Okuda, ancien président de Toyota, est mort à l’âge de 93 ans, a annoncé mercredi 12 août le constructeur automobile japonais. Le groupe n’a pas communiqué les circonstances de son décès. Il est considéré comme l’un des principaux artisans de la transformation de Toyota en géant mondial de l’automobile.

Hiroshi Okuda avait pris la direction de l’entreprise en 1995, alors que celle-ci traversait une période difficile. Il était devenu le premier dirigeant extérieur à la famille fondatrice à prendre les commandes du constructeur depuis plusieurs décennies.

Un soutien déterminant à la Prius

À la tête de Toyota, Hiroshi Okuda a soutenu le développement de plusieurs véhicules innovants, notamment le RAV4, l’un des premiers SUV compacts, et la Prius. Lancée en 1997, cette dernière est devenue la première voiture hybride produite en grande série dans le monde.

Ce choix était alors risqué, à une époque où l’avenir commercial des motorisations électrifiées restait très incertain. La Prius a ensuite contribué à installer Toyota comme le leader mondial de l’hybride, un marché aujourd’hui porté par les automobilistes hésitant à passer au tout électrique.

Toyota devient un constructeur mondial

Hiroshi Okuda a également supervisé l’ouverture de nouvelles usines à l’étranger et accéléré l’internationalisation de Toyota. Cette stratégie a préparé le dépassement de l’américain General Motors par le groupe japonais en nombre de véhicules vendus.

Connu pour son franc-parler et ceinture noire de karaté, Hiroshi Okuda avait également pris en 2002 la présidence du Keidanren, la principale organisation patronale japonaise. Il avait ensuite exercé pendant plusieurs années une influence importante comme conseiller auprès du gouvernement japonais.