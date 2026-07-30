Stellantis renoue avec les bénéfices et voit ses ventes progresser de 13 % au deuxième trimestre

Stellantis affiche un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026, en hausse de 13 %, tout en renouant avec un bénéfice net de 293 millions d'euros. Malgré cette performance, l'entreprise fait face à des difficultés sur certains marchés, mais reste optimiste quant à ses objectifs financiers pour l'année.

Le constructeur automobile Stellantis a publié des résultats en nette amélioration au deuxième trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros, en hausse de 13 % sur un an. Le groupe a également dégagé un bénéfice net de 293 millions d’euros, retrouvant le chemin de la rentabilité après avoir enregistré une perte de 1,9 milliard d’euros sur la même période en 2025. Malgré ces résultats, le titre reculait en Bourse dans les premiers échanges.

Le directeur général Antonio Filosa, à la tête du groupe depuis mai 2025, estime que les premières mesures du plan de redressement commencent à produire leurs effets. Stellantis confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour 2026, misant sur une amélioration progressive de ses performances et sur le lancement de nouveaux modèles dans les délais prévus.

Le redressement s’appuie sur l’Amérique du Nord

Le groupe, qui rassemble notamment les marques Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep et Alfa Romeo, enregistre une progression de 6 % de ses ventes en Amérique du Nord, dont une hausse équivalente aux États-Unis, alors même que le marché automobile américain est resté globalement stable. En Europe élargie, les volumes augmentent de 3 %, voire de 7 % en intégrant les ventes de son partenaire chinois Leapmotor.

Stellantis demeure toutefois confronté à des difficultés sur certains marchés, avec des reculs de 2 % en Amérique du Sud, de 6 % au Moyen-Orient et en Afrique et de 29 % en Asie-Pacifique. Le constructeur confirme néanmoins son ambition de retrouver une marge opérationnelle positive dès 2026, tout en évaluant à 1 à 1,2 milliard d’euros le coût des droits de douane cette année. Son plan stratégique, doté de 60 milliards d’euros d’investissements sur cinq ans, doit notamment soutenir la reprise en Amérique du Nord et renforcer la compétitivité du groupe.