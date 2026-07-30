Stevie Wonder ressuscite des titres vieux de 50 ans

Stevie Wonder annonce la sortie de son premier album studio en plus de 20 ans, intitulé Through the Eyes of Wonder, prévu pour 2027. Ce disque inclut quatre titres inédits, composés durant les sessions de son célèbre album Songs in the Key of Life, marquant un retour très attendu dans sa carrière.

Le chanteur américain Stevie Wonder a créé la surprise lors d’un concert à Los Angeles en annonçant la sortie pour 2027 de Through the Eyes of Wonder, son premier album studio depuis plus de 20 ans, qui doit notamment inclure des chansons composées à l’époque de son chef-d’œuvre Songs in the Key of Life, paru en 1976.

Un demi-siècle d’attente pour quatre titres inédits

Sur scène, l’artiste de 76 ans s’est montré enthousiaste en révélant la nouvelle sans communication officielle préalable, expliquant que ces chansons avaient attendu le bon moment pour voir le jour. Parmi elles figurent quatre morceaux composés durant les sessions de Songs in the Key of Life, double album devenu une référence mondiale grâce à des titres comme Sir Duke, Isn’t She Lovely ou I Wish, et régulièrement cité parmi les meilleurs disques de tous les temps.

Ce nouvel opus mettra fin à l’attente la plus longue de la carrière de Stevie Wonder, son dernier album studio, A Time to Love, étant paru en 2005. Le projet, évoqué dès 2008 sous ce même titre, avait longtemps été décrit comme une œuvre scénique destinée à refléter l’expérience de l’artiste en tant qu’homme aveugle.

Une carrière lancée à onze ans chez Motown

Aveugle de naissance en raison d’un problème d’oxygène en couveuse, Stevie Wonder avait été repéré à onze ans par le patron de Motown, Berry Gordy, avant de décrocher son premier numéro un au Billboard Hot 100 avec Fingertips à l’âge de treize ans. Fort de plus de 100 millions d’albums vendus, de 25 Grammy Awards et d’un Oscar remporté pour I Just Called to Say I Love You, il demeure l’une des figures les plus influentes de la musique contemporaine.

Aucune date de sortie précise n’a pour l’instant été communiquée pour cet album très attendu, qui s’annonce déjà comme l’un des événements musicaux majeurs de l’année 2027.