«Je n’en ai pas envie» : Nathalie Marquay ne veut pas refaire sa vie, quatre ans après la mort de Jean-Pierre Pernaut

Quatre ans après la mort de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay évoque la difficulté de son deuil et son attachement à son époux. Bien que ses enfants lui suggèrent de retrouver un compagnon, elle n'en éprouve pas l'envie pour l'instant. Son dernier livre, inspiré de son histoire, témoigne de cette séparation.

Plus de quatre ans après la disparition de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay continue de vivre avec l’absence de celui qui a partagé sa vie pendant près de vingt ans. L’ancien présentateur du journal de 13 heures de TF1 est décédé le 2 mars 2022, des suites d’un cancer du poumon et de plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Depuis, l’ancienne Miss France évoque régulièrement la difficulté de son deuil et la place que conserve son époux dans sa vie quotidienne. À l’occasion de la sortie de son sixième livre, Méfiez-vous des morts, Nathalie Marquay est revenue sur cette période de sa vie. Ce roman, inspiré de son propre parcours et de ses convictions autour du paranormal, mêle fiction et éléments personnels.

« Je n’en ai pas envie »

Interrogée sur l’éventualité de retrouver un compagnon, Nathalie Marquay assure que cette perspective ne fait pas partie de ses priorités : « Mes enfants me poussent à penser à moi, mais ce n’est pas du tout ma priorité aujourd’hui. Et je n’en ai pas envie. » Si ses deux enfants, Lou et Tom, souhaiteraient la voir s’ouvrir de nouveau à une histoire d’amour, elle explique ne pas être prête à franchir ce cap. Elle ne ferme toutefois pas totalement la porte à l’avenir : « Si jamais je devais rencontrer quelqu’un, je sais que ce serait lui qui me l’enverrait et qu’il serait heureux pour moi. »

Une histoire d’amour qui continue d’inspirer son œuvre

Dans Méfiez-vous des morts, Nathalie Marquay s’est largement inspirée de son histoire personnelle. Plusieurs personnages et détails du récit font directement référence à sa famille. Elle avait notamment expliqué : « Mon héroïne, Angèle, porte le deuxième prénom de ma fille, qui s’appelle Lou. Mon fils a pour second prénom Jean, comme dans le livre. Jean-Pierre s’appelait Alfred, et moi, mon deuxième prénom est Marguerite : tout cela, je l’ai repris. » Elle révèle également avoir glissé un clin d’œil à son défunt mari dans le roman : « Même le nom Dubois, c’est un clin d’œil. C’était le faux nom que Jean-Pierre utilisait à l’hôpital pour éviter les paparazzi. »

Un lien qu’elle estime toujours intact

Depuis la disparition de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay affirme à plusieurs reprises continuer à ressentir sa présence. Elle explique que cette conviction l’aide à avancer et nourrit l’univers de son nouvel ouvrage. Quatre ans après le décès de l’une des figures les plus emblématiques du journal télévisé français, l’ancienne reine de beauté assure donc ne pas envisager de reconstruire sa vie sentimentale. Pour elle, le souvenir de Jean-Pierre Pernaut reste omniprésent et continue d’occuper une place centrale dans son quotidien.