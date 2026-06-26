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Laurent Ruquier annonce son vote pour Jean-Luc Mélenchon : «Il faut un bon candidat contre le RN»

26 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Laurent Ruquier annonce son vote pour Jean-Luc Mélenchon : «Il faut un bon candidat contre le RN»
Laurent Ruquier annonce son vote pour Jean-Luc Mélenchon : «Il faut un bon candidat contre le RN»

Invité sur RTL, Laurent Ruquier s’est exprimé sur la prochaine élection présidentielle et a annoncé qu’il voterait pour Jean-Luc Mélenchon. L’animateur a expliqué faire ce choix tout en considérant que le leader de La France insoumise ne serait probablement pas élu au second tour. « Je sais très bien que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais, hélas, pour ceux qui votent pour lui, élu au deuxième tour », a déclaré Laurent Ruquier.

Un vote présenté comme un choix stratégique

Laurent Ruquier a justifié sa position par la nécessité, selon lui, d’avoir un candidat solide face au Rassemblement national au second tour. « Le risque, moi ce que je veux, c’est d’avoir un bon candidat contre le Rassemblement national au deuxième tour », a-t-il poursuivi. Il a conclu en affirmant vouloir adopter une attitude « logique et pragmatique ».

Une inquiétude face à la radicalisation politique

Avant d’annoncer son choix, Laurent Ruquier avait évoqué le climat politique actuel. Il a dit constater une forme de radicalisation de la vie politique, avec des « extrêmes » qui s’affrontent, un centre toujours présent, mais aussi un nombre important de candidats. L’animateur a expliqué que cette situation nourrissait des interrogations sur l’issue de la prochaine présidentielle…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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