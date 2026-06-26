Laurent Ruquier annonce son vote pour Jean-Luc Mélenchon : «Il faut un bon candidat contre le RN»

Invité sur RTL, Laurent Ruquier s’est exprimé sur la prochaine élection présidentielle et a annoncé qu’il voterait pour Jean-Luc Mélenchon. L’animateur a expliqué faire ce choix tout en considérant que le leader de La France insoumise ne serait probablement pas élu au second tour. « Je sais très bien que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais, hélas, pour ceux qui votent pour lui, élu au deuxième tour », a déclaré Laurent Ruquier.

Un vote présenté comme un choix stratégique

Laurent Ruquier a justifié sa position par la nécessité, selon lui, d’avoir un candidat solide face au Rassemblement national au second tour. « Le risque, moi ce que je veux, c’est d’avoir un bon candidat contre le Rassemblement national au deuxième tour », a-t-il poursuivi. Il a conclu en affirmant vouloir adopter une attitude « logique et pragmatique ».

Une inquiétude face à la radicalisation politique

Avant d’annoncer son choix, Laurent Ruquier avait évoqué le climat politique actuel. Il a dit constater une forme de radicalisation de la vie politique, avec des « extrêmes » qui s’affrontent, un centre toujours présent, mais aussi un nombre important de candidats. L’animateur a expliqué que cette situation nourrissait des interrogations sur l’issue de la prochaine présidentielle…