Cyril Hanouna rend hommage à son papa disparu : “Personne ne t’oublie”

Ce dimanche, jour de fête des pères, Cyril Hanouna a publié un message très personnel en hommage à son papa, décédé il y a deux ans. L’animateur a partagé une photo de son père attablé, dans un moment simple et familial, pour lui adresser quelques mots à l’occasion de la fête des pères. Dans ce texte, Cyril Hanouna évoque le manque, le souvenir et la présence toujours forte de son père dans sa vie.

“Tu es toujours avec moi”

L’animateur rappelle que son père est parti il y a deux ans, tout en soulignant qu’il reste présent dans son quotidien. Il insiste aussi sur l’affection que lui portent encore ses proches et ceux qui l’ont connu. Cyril Hanouna a ainsi écrit :

“Bonne fête papa tu es parti il y a 2 ans mais bien sûr tu es tjs avec moi même si tu manques à tout le monde.

Petite photo chez Nini ou tu kiffais avec tes potos!

Personne ne t oublie!

Je t aime fort et je sais que tu le sais”

Une photo chargée de souvenirs

La photo publiée montre son père assis à table, dans un cadre convivial. Cyril Hanouna précise que le cliché a été pris “chez Nini”, un lieu qu’il associait visiblement à de bons moments partagés avec ses amis.

La publication a rapidement suscité de nombreuses réactions. Plusieurs internautes et personnalités ont répondu avec des cœurs, des prières et des messages de soutien…