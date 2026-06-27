Patrick Simpson-Jones, du Club Dorothée, atteint d’un cancer du poumon de stade IV

Patrick Simpson-Jones, figure emblématique de la télévision jeunesse des années 1980 et 1990, a annoncé être atteint d’un cancer du poumon métastatique de stade IV. L’ancien animateur, connu du grand public pour son rôle au sein de la bande du Club Dorothée, a expliqué avoir été diagnostiqué en décembre dernier. Il indique avoir déjà suivi plusieurs séances de chimiothérapie. Son traitement doit se poursuivre prochainement par immunothérapie : « J’ai suivi plusieurs séances de chimiothérapie et, dans un avenir prévisible, je poursuivrai un traitement par immunothérapie. »

Une annonce pour rétablir les faits

Patrick Simpson-Jones a également tenu à répondre clairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Certaines affirmaient que sa maladie serait liée aux vaccins contre le Covid-19. Il les dément fermement : « Mon cancer n’a absolument aucun lien avec les vaccins contre la COVID ! »

Une carrière marquée par la télévision jeunesse

Né à Paris le 23 septembre 1950, Patrick Simpson-Jones est franco-britannique. Il grandit en partie au Royaume-Uni avant de se tourner vers le journalisme puis l’animation télévisée. Quadrilingue, à l’aise à l’antenne, il débute notamment sur Antenne 2 avec Récré A2. Il devient aussi l’un des premiers hommes à occuper la fonction de speaker à la télévision française, un rôle alors très identifié dans le paysage audiovisuel.

Le Club Dorothée, une période mythique

C’est surtout sur TF1, au sein du Club Dorothée, que Patrick Simpson-Jones marque durablement le public. Aux côtés de Dorothée, Ariane, Jacky et Corbier, il participe à l’une des émissions jeunesse les plus populaires de la télévision française. Pour de nombreux téléspectateurs devenus adultes, son visage reste associé à une époque très forte de la télévision pour enfants, faite de rendez-vous quotidiens, de dessins animés, de chansons et d’une bande d’animateurs devenus familiers.

Une vie plus discrète aux États-Unis

Après son retrait progressif des écrans, Patrick Simpson-Jones s’installe aux États-Unis, en Floride. Il y développe notamment une activité liée au golf. Devenu rare dans les médias, il conserve une place particulière dans la mémoire de ceux qui ont grandi avec les grandes émissions jeunesse de l’époque. Son annonce suscite donc une forte émotion chez les anciens téléspectateurs du Club Dorothée, attachés à cette figure discrète mais marquante de la télévision française.