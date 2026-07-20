TF1 – Accusé d’avoir agressé Catherine Davydzenka, Stéphane Blancafort nie et invoque la légitime défense

Écarté du tournage d’Ici tout commence après une violente altercation avec sa compagne Catherine Davydzenka, Stéphane Blancafort sort du silence. Par l’intermédiaire de ses avocats, l’acteur conteste la présentation des faits diffusée depuis ce week-end. Il affirme avoir été insulté et frappé au visage avant de tenter de se protéger.

TF1 l’a écarté du tournage à titre conservatoire

Vendredi 17 juillet, TF1 et Studio TF1 ont été informés d’une « violente altercation » impliquant deux comédiens de la série Ici tout commence, survenue en marge du tournage. La chaîne a annoncé le lendemain avoir immédiatement écarté le comédien mis en cause « par mesure conservatoire », en rappelant sa politique de « tolérance zéro à l’égard de toute forme de violence ». L’acteur concerné est Stéphane Blancafort, interprète du chef Marc Leroy dans le feuilleton quotidien de TF1. L’autre personne impliquée est Catherine Davydzenka, connue pour son rôle d’Hortense Rochemont. Les deux comédiens sont également en couple dans la vie privée. Stéphane Blancafort est accusé d’avoir violemment agressé sa compagne, une version qu’il conteste désormais formellement.

« Pris à partie, insulté et frappé au visage »

Dans un communiqué daté du lundi 20 juillet et signé par Me Céline Bekerman et Me Antoine Cadeo, les avocats de Stéphane Blancafort affirment que l’altercation s’est produite au domicile du comédien. « À la suite de l’altercation survenue à son domicile avec sa compagne, Stéphane Blancafort entend rétablir la réalité des faits », écrivent-ils en préambule.

La défense présente l’acteur non comme l’agresseur, mais comme la personne initialement attaquée. « Pris à partie, insulté et frappé au visage, il n’a fait que se protéger. Les gestes qui lui sont reprochés relèvent de la légitime défense », poursuit le communiqué.

Cette version s’oppose directement aux premières accusations rendues publiques, selon lesquelles Stéphane Blancafort aurait physiquement agressé Catherine Davydzenka. À ce stade, il s’agit donc de deux récits contradictoires qui devront être examinés par la justice.

Un témoin appelé par Stéphane Blancafort

Les avocats affirment également que leur client a lui-même demandé l’intervention d’une tierce personne pendant l’altercation. Ce témoin aurait ensuite assisté à une partie des faits. « C’est Stéphane Blancafort lui-même qui a appelé un tiers afin qu’il vienne à son secours. Présent sur les lieux, ce témoin direct pourra confirmer le déroulement de la scène », indiquent Me Céline Bekerman et Me Antoine Cadeo. La défense entend utiliser ce témoignage pour soutenir la version de l’acteur et contester les accusations formulées contre lui.

Stéphane Blancafort annonce une plainte

Stéphane Blancafort compte désormais engager une procédure judiciaire. Ses avocats annoncent qu’il déposera plainte et transmettra les éléments qu’il affirme détenir afin que les circonstances exactes de l’altercation soient établies. « Stéphane Blancafort déposera plainte et remettra à la justice l’ensemble des éléments utiles. Il demande que sa présomption d’innocence soit pleinement respectée et ne laissera pas une présentation inexacte des faits s’imposer dans l’espace public », conclut le communiqué. La mise à l’écart décidée par TF1 reste une mesure conservatoire. Elle ne constitue pas une décision judiciaire sur la responsabilité de l’acteur. La chaîne n’a pas encore indiqué combien de temps Stéphane Blancafort resterait absent du tournage ni quelles conséquences cette affaire pourrait avoir sur son personnage dans Ici tout commence.