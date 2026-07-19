«Ici tout commence» : Stéphane Blancafort écarté par TF1 après une violente altercation avec Catherine Davydzenka

Stéphane Blancafort aurait été placé en garde à vue après une violente altercation avec Catherine Davydzenka, survenue jeudi dans un bar de Saint-Laurent-d’Aigouze, dans le Gard. L’actrice aurait été hospitalisée. TF1 a confirmé un incident grave entre deux comédiens de la série Ici tout commence et annoncé la mise à l’écart immédiate de l’un d’eux.

Une altercation survenue dans un bar

Les faits se seraient produits jeudi, en marge du tournage du feuilleton quotidien de TF1. Stéphane Blancafort aurait physiquement agressé Catherine Davydzenka dans un établissement de Saint-Laurent-d’Aigouze, commune où sont tournées de nombreuses scènes d’Ici tout commence.

Le comédien aurait notamment tenté d’étrangler sa compagne. Des menaces de mort auraient également été proférées au cours de l’altercation. Stéphane Blancafort aurait ensuite été interpellé et placé en garde à vue, tandis que Catherine Davydzenka aurait été transportée à l’hôpital. Aucun élément précis n’a été communiqué sur son état de santé.

Ces accusations n’ont pas encore été détaillées publiquement par les autorités judiciaires. La nature exacte des infractions visées, la durée de la garde à vue et les éventuelles suites décidées par le parquet n’ont pas été précisées. Stéphane Blancafort reste présumé innocent tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

TF1 confirme une « violente altercation »

TF1 et Studio TF1 ont confirmé avoir été informés vendredi 17 juillet d’une « violente altercation » impliquant deux comédiens de la série. Le groupe a précisé que l’incident s’était produit en dehors du tournage, sans dévoiler officiellement l’identité des personnes concernées ni confirmer le détail des violences présumées.

La chaîne a rappelé appliquer une politique de « tolérance zéro » face aux violences. Le comédien mis en cause a été écarté du tournage à titre conservatoire. TF1 a également indiqué avoir pris des mesures destinées à protéger physiquement les collaborateurs de la série et à assurer leur sécurité psychologique.

La direction de Studio TF1 a affirmé être mobilisée pour accompagner et soutenir les équipes. Le tournage a été interrompu après l’incident. La diffusion des épisodes déjà enregistrés peut toutefois se poursuivre normalement, le feuilleton disposant de plusieurs semaines d’avance.

Un couple formé sur le tournage de la série

Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka se sont rencontrés sur le tournage d’Ici tout commence. Leur relation avait été rendue publique en 2023. Ils avaient depuis régulièrement évoqué leur couple dans les médias et publié des photos communes sur les réseaux sociaux.

Catherine Davydzenka, 28 ans, a incarné Hortense Rochemont entre 2020 et 2025. Son personnage, élève puis professeure de cuisine à l’Institut Auguste Armand, faisait partie des figures historiques du feuilleton lancé en novembre 2020.

Stéphane Blancafort joue depuis 2023 le chef Marc Leroy. Le comédien est également connu pour ses rôles dans Candice Renoir, Tandem et plusieurs téléfilms policiers. Son avenir dans Ici tout commence dépendra désormais des conclusions de l’enquête et des décisions définitives prises par TF1 et Studio TF1.