Annecy : RSF accuse la mairie d’avoir tenté d’étouffer une affaire de viol en rachetant des journaux

Reporters sans frontières (RSF) et l’hebdomadaire L’Essor Savoyard accusent plusieurs membres de l’équipe municipale d’Annecy d’avoir organisé l’achat massif de centaines d’exemplaires du journal afin d’empêcher la diffusion d’une enquête mettant en cause le premier adjoint au maire, Anthony Granger, accusé de viol. Les faits remonteraient au 4 juin, jour de la parution du numéro révélant le témoignage d’un homme accusant l’élu. Depuis, Anthony Granger a été mis en retrait de ses fonctions par le maire d’Annecy, Antoine Armand.

Selon l’enquête conjointe de RSF et de L’Essor Savoyard, des dizaines de personnes se seraient rendues dans les kiosques et grandes surfaces de la ville pour acheter en grande quantité les exemplaires du journal. Certains auraient invoqué des prétextes variés, comme un achat pour un exposé scolaire ou une prétendue erreur d’impression. L’hebdomadaire, habituellement diffusé à environ 2 000 exemplaires, aurait enregistré un surplus de près de 1 000 ventes ce jour-là.

La mairie dément toute organisation

RSF affirme avoir identifié, à partir de témoignages et d’images, plusieurs acheteurs liés à la municipalité, parmi lesquels une conseillère spéciale du maire. L’organisation évoque une tentative de censure destinée à limiter la circulation d’une information d’intérêt public. Un membre de la majorité municipale, cité anonymement, affirme également que certains élus auraient été sollicités pour acheter des exemplaires du journal dans un contexte de « panique ».

La mairie d’Annecy conteste fermement ces accusations. Interrogé par RSF et L’Essor Savoyard, le maire Antoine Armand assure qu’« aucune consigne n’a été donnée » et qu’« aucune organisation n’a été mise en place » pour faire disparaître le journal des points de vente. L’affaire intervient alors que les investigations judiciaires visant Anthony Granger se poursuivent.