Syrie : Bachar al-Assad condamné à mort par contumace à Damas

L’ancien président syrien Bachar al-Assad a été condamné à mort par contumace ce mardi 11 par la quatrième Cour criminelle de Damas. Son frère Maher al-Assad et plusieurs anciens hauts responsables de l’ancien régime ont également été condamnés à la peine capitale dans le même dossier. Au total, neuf anciens responsables ont été condamnés à mort. Le tribunal a notamment reconnu Bachar al-Assad coupable de meurtres prémédités commis contre plusieurs personnes, dont des enfants, ainsi que de torture, de détention arbitraire et de crimes contre l’humanité. Les poursuites concernaient également des faits qualifiés de crimes de guerre liés à la répression menée pendant le conflit syrien.

Son frère Maher al-Assad également condamné à mort

Maher al-Assad, frère cadet de l’ancien président et ancien commandant de la 4e division blindée de l’armée syrienne, a lui aussi été condamné à mort par contumace. Bachar et Maher al-Assad ne se trouvent plus en Syrie et ont été jugés en leur absence. La Cour a par ailleurs ordonné que les deux frères soient poursuivis au niveau international, alors qu’ils se trouvent en Russie depuis la chute du régime syrien en décembre 2024. Le ministère public avait réclamé la peine maximale contre les accusés pour des faits de meurtre, de torture, de détention arbitraire et de détournement de fonds publics. Les parties civiles avaient également demandé leur condamnation pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, évoquant notamment des actes de torture systématique, des homicides volontaires, la mort d’enfants de moins de 15 ans et des tortures ayant entraîné la mort.

Atef Najib, l’un des visages de la répression à Deraa, condamné en personne

Parmi les condamnés figure également Atef Najib, cousin de Bachar al-Assad et ancien chef de la branche de la Sécurité politique dans la province de Deraa. Contrairement aux frères Assad, il était présent devant la Cour au moment du verdict. Placé dans le box des accusés et vêtu d’une tenue de prisonnier, il a entendu sa condamnation à mort prononcée par les juges. Atef Najib était notamment poursuivi pour meurtres, tortures et détentions arbitraires, mais aussi pour sa participation à la répression de manifestations pacifiques à balles réelles. Les poursuites portaient également sur des massacres systématiques et des actes de torture ayant entraîné la mort de détenus dans des centres de détention. Arrêté par les nouvelles autorités syriennes en janvier 2025, il était devenu l’un des plus hauts responsables de l’ancien régime détenus et traduits devant la justice syrienne. Son procès public avait débuté le 26 avril 2026 au Palais de justice de Damas.

Deraa et les enfants arrêtés en 2011 au cœur du dossier

Une partie centrale de l’affaire remonte aux événements de Deraa en 2011, considérés comme l’un des points de départ du soulèvement contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Plus d’une vingtaine d’écoliers avaient alors été arrêtés après avoir inscrit des slogans hostiles au régime sur des murs. Plusieurs avaient subi de graves sévices en détention. Leur arrestation et les violences qui leur avaient été infligées avaient provoqué des manifestations à Deraa à partir de mars 2011. La répression de ces rassemblements avait ensuite contribué à l’extension du mouvement de contestation à l’ensemble de la Syrie. Atef Najib dirigeait alors la Sécurité politique de Deraa. Il était notamment accusé d’avoir joué un rôle direct dans la répression des protestations, ainsi que dans les arrestations et les tortures commises au début du soulèvement.

Bachar al-Assad en Russie depuis la chute de son régime

Bachar al-Assad a dirigé la Syrie pendant près de 24 ans, de juillet 2000 jusqu’à la chute de son pouvoir en décembre 2024. Son régime s’est effondré après une offensive éclair des forces rebelles ayant abouti à leur entrée dans Damas. L’ancien président a alors quitté le pays pour la Russie, où il s’est réfugié avec plusieurs membres de son entourage. La guerre déclenchée après la répression du soulèvement de 2011 a duré près de 14 ans et fait environ 500 000 morts, tout en provoquant le déplacement de millions de Syriens à l’intérieur et à l’extérieur du pays. La condamnation prononcée ce 11 août constitue désormais la décision judiciaire syrienne la plus lourde rendue contre l’ancien chef de l’État depuis son renversement. Bachar al-Assad reste toutefois hors du territoire syrien, tandis que le tribunal de Damas a formellement demandé sa poursuite, ainsi que celle de son frère Maher, au niveau international.