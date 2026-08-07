Yémen : 58 soldats tués dans des attaques houthies, bilan le plus lourd depuis 2022

Les rebelles houthis ont frappé jeudi deux provinces yéménites avec des drones et des missiles, tuant au moins 58 membres des forces gouvernementales. C’est le bilan le plus meurtrier depuis le cessez-le-feu de 2022.

Les attaques ont ciblé un camp militaire dans la province de Marib, au centre du Yémen, ainsi que d’autres positions dans la province d’Hadramout, près de la frontière saoudienne. Selon un responsable militaire, ces frappes constituent les opérations les plus meurtrières depuis la trêve négociée par l’ONU en 2022, qui avait mis fin à plus de sept ans de guerre.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a revendiqué « une opération de grande envergure visant des concentrations de troupes ennemies », dénonçant « un important renforcement militaire saoudien ». Il a averti que les rebelles se tenaient « prêts en cas d’escalade ».

Le ministère de la Défense du gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale, a promis de riposter à cette « agression à l’heure et à l’endroit appropriés ».

Ce regain de violence s’inscrit dans une reprise des hostilités amorcée le mois dernier entre les Houthis pro-iraniens et l’Arabie saoudite, alliée de Washington. L’élément déclencheur : la tentative d’atterrissage à Sanaa d’un avion iranien en provenance de Téhéran, perçue comme un défi à l’hégémonie saoudienne sur l’espace aérien yéménite, dans un contexte de guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Mercredi, les rebelles avaient déjà déclaré avoir attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, dans le cadre du blocus maritime qu’ils avaient annoncé en juillet contre la flotte saoudienne. Ces actions font peser une menace sur la capacité de Riyad, premier exportateur de brut au monde, à acheminer son pétrole vers les marchés internationaux, alors que l’Iran verrouille le détroit d’Ormuz depuis le début du conflit régional fin février.

Début juillet, seize soldats loyalistes avaient déjà été tués dans une attaque houthie au sud de Hodeida, selon des sources médicales. Les rebelles ont également frappé des infrastructures en Arabie saoudite, qui a riposté en tirant sur des positions houthies.

Le conflit yéménite a débuté en 2014 lorsque les Houthis, partis de leur fief de Saada dans le nord du pays, ont pris le contrôle de vastes territoires dont la capitale Sanaa. Riyad est intervenu militairement en 2015 pour soutenir le gouvernement. La guerre a fait des centaines de milliers de morts et plongé le Yémen dans une grave crise humanitaire.