Gaza : huit Palestiniens tués par des frappes israéliennes malgré la feuille de route Trump

Des frappes israéliennes ont tué au moins huit Palestiniens dimanche dans la bande de Gaza, deux jours après la publication d’un plan américain en quinze points visant à mettre en œuvre l’accord de cessez-le-feu conclu l’an dernier.

Parmi les victimes de dimanche figurent un homme et une femme touchés par une frappe d’hélicoptère israélien sur un appartement au sud de Deir el-Balah, selon la Défense civile palestinienne. D’autres frappes distinctes ont fait plusieurs morts dans le territoire : trois personnes à Khan Younès et une dans la vieille ville de Gaza.

Ces attaques surviennent alors que le « Board of Peace » du président américain Donald Trump a rendu public vendredi une feuille de route en quinze points pour l’application de l’accord de cessez-le-feu. Ce document n’a pas encore été mis en œuvre sur le terrain.

Le Hamas conditionne la remise de ses armes à un arrêt complet des opérations militaires israéliennes et au retrait des forces israéliennes, conformément à l’accord de l’an dernier. Un responsable israélien a indiqué à l’agence Reuters qu’aucun retrait des positions actuelles ne serait envisagé sans un « désarmement authentique » du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n’a pas commenté publiquement l’initiative américaine. Le ministre de la Sécurité nationale d’extrême droite Itamar Ben-Gvir l’a en revanche qualifiée d’inacceptable, appelant Israël à poursuivre ses opérations contre les dirigeants du Hamas.

L’ancien haut responsable du Fatah Mohammed Dahlan, installé aux Émirats arabes unis, a indiqué que Jared Kushner, gendre de Trump et conseiller senior sur ce dossier, lui avait assuré travailler avec Israël pour mettre fin aux attaques sur Gaza. Selon Dahlan, les discussions avec Washington se poursuivent et le succès de l’accord dépend désormais de la cessation totale des frappes quotidiennes israéliennes.

Samedi, des frappes israéliennes ont par ailleurs détruit un entrepôt de fournitures médicales dans le centre de Gaza, laissant un cratère de vingt mètres de large et dix mètres de profondeur, dans le cadre d’une vague d’attaques qui se poursuit malgré les efforts diplomatiques en cours.