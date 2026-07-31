Entrevue Moyen-Orient

Le Hamas accepte pour la première fois un cadre de désarmement à Gaza

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Le Hamas accepte pour la première fois un cadre de désarmement à Gaza
Le Hamas accepte pour la première fois un cadre de désarmement à Gaza

C’est une première dans l’histoire du conflit. Le Hamas a accepté le cadre du plan du « Board of Peace » prévoyant son désarmement complet à Gaza, après des mois de discussions décrites par un membre de l’équipe de négociation comme « longues et extrêmement difficiles ». Le mouvement a tenu à préciser la formulation retenue : il s’agit d’un « inventaire et d’un stockage des armes » sous contrôle palestinien, et non d’une remise à Israël.

Cette décision intervient peu après les élections internes qui ont porté Khalil al-Hayya, figure basée à Gaza, à la tête du mouvement. Des responsables palestiniens impliqués dans les négociations estiment que cette nouvelle direction était prête à franchir ce pas, poussée par les conditions humanitaires catastrophiques que subissent plus de deux millions de Palestiniens dans l’enclave.

Le plan prévoit notamment l’inventaire et le stockage des armes lourdes restantes sous supervision palestinienne, ce qui pourrait lever le principal obstacle à l’avancement de l’initiative de paix soutenue par Donald Trump.

Si cet accord tient, il pourrait constituer le premier pas crédible vers la fin d’une guerre qui dure depuis près de trois ans, ouvrant la voie à un processus politique plus large. Mais il est encore trop tôt pour savoir si toutes les parties respecteront leurs engagements.

À Gaza, l’annonce n’a suscité que peu d’enthousiasme. Après des années de cessez-le-feu avortés et d’accords effondrés, une grande partie de la population palestinienne reste profondément sceptique face aux annonces politiques. Des habitants ont exprimé en ligne leur désintérêt pour les détails des négociations, préférant savoir si cet accord mettra réellement fin à la guerre, permettra aux familles déplacées de rentrer chez elles et apportera un soulagement durable. La confiance envers le Hamas comme envers Israël demeure faible, les précédents accords ayant régulièrement échoué avant de produire le moindre effet concret sur le terrain.

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