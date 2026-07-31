Le Bénin inaugure son Sénat, né de la révision constitutionnelle de 2025

Le Bénin a officiellement inauguré son Sénat, établi suite à la révision constitutionnelle de 2025, modifiant ainsi la structure législative du pays. La cérémonie a vu la présence symbolique des anciens présidents Patrice Talon et Thomas Boni Yayi, soulignant l'importance de cette réforme qui vise à réguler la vie politique nationale.

C’est une page institutionnelle qui s’ouvre au Bénin. Le pays a procédé ce jeudi à l’installation officielle de son Sénat, nouvelle chambre du Parlement dont la création avait été actée par la révision constitutionnelle de 2025. La cérémonie marque la concrétisation d’une réforme qui modifie en profondeur l’architecture législative du pays.

L’événement a été marqué par une image forte : la présence simultanée des anciens présidents Patrice Talon et Thomas Boni Yayi, deux figures dont les trajectoires politiques ont souvent divergé. Leur apparition commune lors de cette installation a retenu l’attention.

Cette nouvelle institution se voit confier une mission de régulation de la vie politique béninoise, venant compléter l’Assemblée nationale dans l’exercice du pouvoir législatif.