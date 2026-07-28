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En RDC, des soignants manifestent à Bunia pour des salaires impayés

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En RDC, des soignants manifestent à Bunia pour des salaires impayés
En RDC, des soignants manifestent à Bunia pour des salaires impayés

Des personnels de santé ont battu le pavé samedi à Bunia, dans l’est de la République démocratique du Congo, pour réclamer plusieurs mois de salaires non versés. La mobilisation survient alors que l’épidémie d’Ebola a déjà causé plus de 1 300 morts selon le dernier bilan de l’OMS.

La grève a éclaté dans un contexte sanitaire particulièrement tendu. À Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, des soignants ont manifesté ce samedi pour dénoncer des mois de salaires impayés, alors qu’ils sont en première ligne face à une épidémie d’Ebola qui continue de progresser.

L’Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 1 300 décès liés au virus depuis le début de l’épidémie en RDC. Ce bilan place cette flambée parmi les plus meurtrières enregistrées dans le pays, qui reste historiquement le plus touché au monde par la maladie à virus Ebola.

La question des rémunérations des agents de santé est un problème récurrent en RDC, où le système de santé souffre d’un sous-financement chronique. Réclamer un salaire tout en continuant à prendre en charge des patients atteints d’une maladie hautement contagieuse illustre la situation dans laquelle se trouvent ces travailleurs.

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