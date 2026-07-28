Incendies : Marine Tondelier appelle Emmanuel Macron à réunir les forces politiques face à l’urgence climatique

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, exhorte Emmanuel Macron à convoquer toutes les forces politiques pour aborder l'urgence climatique alors que des incendies sévissent dans le Sud-Ouest. Elle insiste sur la nécessité d'améliorer les politiques de prévention et d'adaptation face aux événements climatiques de plus en plus fréquents et intenses.

La secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, a demandé à Emmanuel Macron de réunir l’ensemble des forces politiques afin de faire un point sur la situation climatique, alors que les incendies continuent de ravager une partie du Sud-Ouest et qu’une quatrième vague de chaleur de l’année est attendue à partir du 28 juillet. Selon elle, cette réunion permettrait d’élaborer une réponse commune face à la multiplication des événements climatiques extrêmes qui touchent le pays.

Cette prise de position intervient alors que le président de la République s’est rendu en Gironde, où un incendie a déjà détruit plus de 42 000 hectares. Pour Marine Tondelier, la priorité est désormais de transformer les constats en décisions concrètes. Elle estime que les conséquences des incendies imposent un renforcement rapide des politiques de prévention, de protection civile et d’adaptation au changement climatique.

Les Écologistes réclament des mesures rapides

La dirigeante écologiste regrette notamment que le Beauvau de la sécurité civile, organisé en 2025, n’ait toujours pas débouché sur un projet de loi. Elle demande que ce texte soit inscrit en procédure d’urgence dès la rentrée afin d’améliorer les moyens et les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers confrontés à des feux de plus en plus fréquents et plus intenses.

Marine Tondelier critique également l’abandon du projet de création d’un centre de sécurité civile en Gironde, annoncé après les incendies de 2022. Selon elle, les catastrophes climatiques progressent plus vite que les réponses publiques. Elle appelle ainsi à accélérer les investissements dans la prévention des risques, la protection des populations et le renforcement des capacités de secours face aux effets du réchauffement climatique.