François Ruffin se dit capable de battre le RN à la présidentielle 2027

Le député de la Somme se projette dans la course à l’Élysée et mise sur la primaire de la gauche pour unifier les forces de son camp.

François Ruffin affiche ses ambitions pour 2027. Le député de la Somme affirme avoir des chances sérieuses de battre le Rassemblement national lors de la prochaine élection présidentielle. Une déclaration qui intervient alors que le parlementaire prépare activement sa candidature et évoque les conditions de sa victoire face à l’extrême droite.

La primaire comme tremplin

Le candidat mise sur la primaire de la gauche pour se démarquer. François Ruffin devra affronter l’écologiste Marine Tondelier et Clémentine Autain lors de cette consultation interne. Il estime indispensable de ne pas disperser les voix de la gauche au premier tour et compte sur un atout majeur pour remporter cette primaire face à ses concurrentes. Cette stratégie vise à présenter un candidat unique capable de rassembler largement au-delà du seul électorat de gauche.

Faire de la crise une chance

François Ruffin entend transformer la crise politique actuelle en opportunité pour le pays. Le député appelle à dépasser les divisions et à construire une alternative crédible face au RN. Sa stratégie repose sur la conviction qu’une gauche unie et incarnée peut créer la surprise en 2027. Reste à savoir si le parlementaire saura convaincre les électeurs de la primaire puis l’ensemble du corps électoral de sa capacité à l’emporter.